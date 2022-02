¿Su situación de salud se agravó?

Cabe destacar que fue a finales del 2020 cuando Jorge Salinas preocupaba por su salud luego de verse saliendo por las calles de la Ciudad de México con un bastón para apoyarse. Provocando que muchos comenzaran a especular que una nueva enfermedad había llegado a la vida del galán.

Para ese entonces, su esposa Elizabeth Álvarez aseguró que ella no quería decir nada porque temía decir algo erróneo: “Yo no lo puedo contar, quiero que él les cuente por su propia boca porque yo la verdad no me sé bien el término y no quiero equivocarme, pero nada en peligro, todos tranquilos”