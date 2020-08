Jorge Salinas | Biografía

Jorge Alfredo Salinas Pérez, quien es conocido en el medio artístico simplemente como Jorge Salinas, es un actor de cine y televisión nacido en la Ciudad de México un 27 de julio de 1958; ha participado en más de veinte telenovelas transmitidas en horario estelar en la televisión mexicana y también ha incursionado en el cine mexicano realizando papeles protagónico y como actor de reparto.

Nombre real: Jorge Alfredo Salinas Pérez

Jorge Alfredo Salinas Pérez Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1968

27 de julio de 1968 Ocupación: Actor

Actor Pareja: Elizabeth Álvarez (2011-presente); Fátima Boggio (1995-2009)

Elizabeth Álvarez (2011-presente); Fátima Boggio (1995-2009) Hijos: 6; Gabriela, Jorge, Santiago, Valentina, Máxima, León

6; Gabriela, Jorge, Santiago, Valentina, Máxima, León Nacionalidad: Mexicano

Pareja de Jorge Salinas

Elizabeth Álvarez (2011-presente)

Fátima Boggio (1995-2009)

Hijos de Jorge Salinas

Gabriela

Jorge

Santiago

Valentina

Máxima

León

Jorge Salinas es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), una reconocida escuela de artes escénicas de la que han egresado reconocidos actores, actrices y presentadores de televisión, muchos de los cuales han prestado sus servicios en dicha televisora.

Después de estudiar en el CEA, Salinas recibió su primera oportunidad en televisión al participar en la exitosa telenovela “Cadenas de amargura”, que fue protagonizada por Daniela Castro y Raúl Araiza, dos jóvenes promesas de la época que más tarde se convirtieron, junto con Jorge Salinas, en importantes representantes de la televisión en México.

Después del buen recibimiento que tuvo este melodrama, el actor fue convocado nuevamente para una producción de Televisa en el mismo año, dando inicio a una trayectoria casi ininterrumpida en la televisión mexicana.

Su carrera fue ascendiendo cada vez más, y muy pronto Jorge fue considerado uno de los actores más prometedores de la época, motivo por el que fue seleccionado para su primer papel protagónico en 1999, con la telenovela “Tres mujeres” y, un año más tarde, en “Mi destino eres tú”, a lado de Lucero.

Desde entonces, Salinas ha protagonizado diez telenovelas, entre las que destacan “Las vías del amor”, en 2002; “Fuego en la sangre”, en 2008; “La que no podía amar”, en 2011, y “Mi corazón es tuyo”, en 2014.

La mayoría de las telenovelas en las que ha participado han sido producciones de Televisa; sin embargo, en 2018, esta empresa anunció que había iniciado un nuevo periodo en el que los contratos de exclusividad habían llegado a su término y que los actores que antes contaban con un contrato de este tipo tenían la libertad para trabajar en cualquier cadena televisora sin el riesgo de ser vetados. Así, el actor aceptó una oferta de la cadena mexicana Imagen TV para estelarizar el melodrama “Un poquito tuyo”, en el que compartió pantalla con Lorena Herrera y Marjorie de Sousa.

En 2020 regresó a Televisa para coprotagonizar el melodrama “Te doy la vida”; esta vez, como antagonista de una producción en horario estelar.

En cine, ha participado en un total de nueve películas, entre ellas, las aclamada cintas “Sexo, pudor y lágrimas”, “Amores perros” y “La otra familia”.

Su trabajo como actor de telenovelas ha sido premiado en seis ocasiones, alzándose con galardones como los premios TVyNovelas, People en Español y Premios Bravo por su participación en “Mariana de la noche”, “La que no podía amar”, “Tres mujeres”, “Mi corazón es tuyo” y “Pasión y poder”.

Participaciones en cine

Año: 2018; Mi pequeño gran hombre . Personaje: León Guerra

. Personaje: León Guerra Año: 2011; Labios rojos . Personaje: Ricardo Caballero

. Personaje: Ricardo Caballero Año: 2011; La otra familia . Personaje: Jean Paul Jaubert

. Personaje: Jean Paul Jaubert Año: 2003; La hija del caníbal . Personaje: Guardia de Seguridad

. Personaje: Guardia de Seguridad Año: 2000; Amores perros . Personaje: Luis Miranda Solares

. Personaje: Luis Miranda Solares Año: 1999; Sexo, pudor y lágrimas . Personaje: Miguel Mendizábal

. Personaje: Miguel Mendizábal Año: 1998; ¡Engañame! si quieres . Personaje: Sr. Gómez

. Personaje: Sr. Gómez Año: 1992; Como cualquier noche

Año: 1990; Dando y dando (1990)

Participación en televisión

Año: 2020; Te doy la vida . Personaje: Ernesto Rioja Armida/ Miguel Hernández Flores

. Personaje: Ernesto Rioja Armida/ Miguel Hernández Flores Año: 2019; Un poquito tuyo . Personaje: Antonio Solano Díaz

. Personaje: Antonio Solano Díaz Año: 2015; Pasión y poder . Personaje: Arturo Montenegro Rivas

. Personaje: Arturo Montenegro Rivas Año: 2014; Mi corazón es tuyo . Personaje: Fernando Lascuráin Borbolla

. Personaje: Fernando Lascuráin Borbolla Año: 2012; Qué bonito amor . Personaje: Santos Martínez de la Garza Treviño/ Jorge Alfredo Vargas

. Personaje: Santos Martínez de la Garza Treviño/ Jorge Alfredo Vargas Año: 2011; La que no podía amar . Personaje: Rogelio Montero Báez

. Personaje: Rogelio Montero Báez Año: 2008; Fuego en la sangre . Personaje: Óscar Robles Reyes

. Personaje: Óscar Robles Reyes Año: 2006; La fea más bella . Personaje: Rolando “Rully”

. Personaje: Rolando “Rully” Año: 2005; La esposa virgen . Personaje: José Guadalupe Cruz

. Personaje: José Guadalupe Cruz Año: 2003; Mariana de la noche . Personaje: Ignacio Lugo Navarro / Halcón Luna

. Personaje: Ignacio Lugo Navarro / Halcón Luna Año: 2002; Las vías del amor . Personaje: Gabriel Quesada

. Personaje: Gabriel Quesada Año: 2001; Atrévete a olvidarme . Personaje: Daniel González

. Personaje: Daniel González Año: 2000; Mi destino eres tú . Personaje: Eduardo Rivadeneira

. Personaje: Eduardo Rivadeneira Año: 1999; Cuento de navidad . Participación especial

. Participación especial Año: 1999; Tres mujeres . Personaje: Sebastián Méndez

. Personaje: Sebastián Méndez Año: 1997; María Isabel . Personaje: Rubén

. Personaje: Rubén Año: 1996; Mi querida Isabel . Personaje: Alejandro

. Personaje: Alejandro Año: 1996; Canción de amor . Personaje: Damián

. Personaje: Damián Año: 1995; Morelia . Personaje: Alberto “Beto” Solórzano

. Personaje: Alberto “Beto” Solórzano Año: 1993; Dos mujeres, un camino . Personaje: Ángel Lascuráin

. Personaje: Ángel Lascuráin Año: 1992; Mágica juventud . Personaje: Héctor

. Personaje: Héctor Año: 1992; El abuelo y yo . Personaje: Ernesto

. Personaje: Ernesto Año: 1991; Valeria y Maximiliano. Personaje: Damián Souberville

Personaje: Damián Souberville Año: 1991; Cadenas de amargura. Personaje: Roberto Herrera

Premios

Año: 2000; Ganador de los Premios Bravo en la categoría “El galán más popular de la televisión” por “Tres mujeres”

Año: 2004; Ganador del Premio Palma de Oro en la categoría “Mejor actor” por “Mariana de la noche”

Año: 2012; Ganador del premio People en Español en la categoría “Mejor pareja” junto con Ana Brenda Contreras por “La que no podía amar”

Año: 2012; Ganador del premio TVyNovelas en la categoría “Mejor actor” por “La que no podía amar”

Año: 2015; Ganador de los Premios Juventud en la categoría “Mi protagonista favorito” por “Mi corazón es tuyo”

Año: 2016; Ganador de los Premios Bravo en la categoría “Mejor actor” por “Pasión y poder”

Vida privada de Jorge Salinas

El actor ha estado casado en dos ocasiones; la primera de ellas en 1995 con Fátima Boggio, madre de sus hijos gemelos mayores: Jorge Emilio y Santiago. Después del divorcio de la pareja, en 2009, Fátima Boggio decidió radicar en su natal Perú, donde vive con sus hijos desde entonces.

Sin embargo, Jorge Emilio y Santiago no son los primogénitos del actor, ya que antes Salinas había mantenido una relación con la actriz Adriana Cataño, y de esta unión nació su primera hija, a quien llamaron Gabriella. Ella actualmente reside en Estados Unidos con su madre.

El divorcio de Salinas con Boggio se derivó de la noticia del embarazo de la actriz Andrea Noli, quien aseguró ante los medios que el padre de su hija era el actor y que había sostenido una relación extramarital, refiriéndose a él como “el hombre que más he amado”, situación que derivó en que Salinas no solo se divorciara de su primera esposa, sino que decidiera no reconocer legítimamente a Valentina, nacida en 2006.

Dos años más tarde, en 2008, Salinas protagonizó la telenovela “Fuego en la sangre”, donde conoció a su actual esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, con quien se casó en 2011; la pareja tiene dos hijos mellizos: Máxima y León, nacidos en 2015.