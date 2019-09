“Estoy usando a México para proteger nuestra frontera”, acaba de decir Donald Trump.

Pregunta: ¿Está de acuerdo con esto @lopezobrador_ ? ¿Desde cuándo México se convirtió en la policía migratoria de Trump?

“I’m using Mexico to protect our border”, says @realDonaldTrump

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) September 26, 2019