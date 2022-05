Este martes, las redes sociales han comenzado a enloquecer tras darse a conocer el tiroteo que ocurrió este martes dirigido a la Elementary School, donde un tirador activo terminó con la vida de 14 niños y un profesor. Por tal motivo, los personajes influyentes no dudaron en expresar su sentir ante los hechos ocurridos recientemente. Uno de ellos fue el periodista Jorge Ramos, quien escribió un tuit al respecto.

Jorge Ramos tiroteo Uvalde: ¿Le salió contraproducente?

Pero, al parecer, su opinión produjo una serie de críticas entre los internautas, quienes no dudaron en señalar que “como es Estados Unidos lo lamenta, pero si fuera México estaría criticando al Gobierno”. Hasta el momento, las críticas no han parado y los seguidores o audiencia general del periodista hispano siguen expresándose a través de las respuestas del tuit.

“Si hubiera sido en México serías de cerrar fronteras y primera página en todo el mundo y tú estarías hablando mal del Gobierno de México, aaaah, pero es en Texas, por lo que no pasa nada y sigue todo normal”, “¿Eso es todo lo qué se te ocurre escribir “otra masacre en E.U.”!? ¿No piensas hablar de sus causas, no piensas hablar de la inseguridad que vive el país “más poderoso del mundo”, no piensas criticar nada.?”, le respondieron algunos usuarios. Archivado como: Jorge Ramos tiroteo Uvalde