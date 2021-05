Por su parte, otra persona no tuvo reparo en preguntarle lo siguiente: “¿Si la raspas o solo te dejan jugar por que eres dueño del balón?”, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta de parte del periodista, quien también fue felicitado por haber tomado esta decisión.

Y cuando parecía que las críticas llegarían a su fin para Jorge Ramos, quien anunció que retomará “el futbolito de los sábados”, esto no ocurrió así: “No me importa tu libro, sólo sé que eres un títere, no un periodista al cien por ciento”, “No nos representas, Jorge Ramos”.

“Estudiante fifi de la Ibero y platicas que llegaste a Los Ángeles indocumentado y lavando platos. Historia mas falsa para causar lástima”, “Pues al parecer no aprendiste nada”, “Reportas puras mentiras”, “Que cruel es la vida al paso de los años algunas veces”, “No miró a López Dóriga, no tienen credibilidad, tienen la misma escuelita”, “En mi casa te bautizamos como ‘mentiras Ramos’ o ‘mentiras frescas’, con eso te digo todo, maldito periodista tendencioso! Tienes 0 credibilidad”.

Jorge Ramos admite que lo han llamado ‘traidor’

“Tenemos que enfrentar los retos a nuestra identidad binacional; en México algunos me dicen que soy un traidor por haberme ido y que ya no soy mexicano. Mientras, en Estados Unidos, otros no acaban de aceptarme y me dicen que me regrese por donde vine”, admitió el periodista.

La confesión del periodista mexicano, Jorge Ramos, salió a colación luego de que contó en su columna del pasado 7 de mayo que viajó a México a visitar a su madre de 87 años después de más de un año sin poder verla debido a la pandemia del coronavirus.