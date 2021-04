Ramos cuenta que “la cadena de televisión para la que trabajo” no lo quiso enviar como corresponsal debido a que era demasiado peligroso. El mexicano, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y pidió algunos días libres, que usó para viajar a Pakistán y de ahí cruzar por tierra la frontera hacia Afganistán.

“Es una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida. En diciembre del 2001 me fui de vacaciones a Afganistán”, comienza narrando el presentador de noticias en su columna titulada ‘El fin de una guerra sin fin”.

Guerrillero lo apuntaba con Kalashnikov

Ramos comenzó su viaje en compañía de Naim, su traductor y ‘fixer’ (arreglalotodo, explica). Dijo que por 100 dólares contrataron a tres guerrilleros que los llevaron en una camioneta Toyota hacia la montañas de Tora Bora, donde supuestamente estaba escondido Osama bin Laden. Pero luego Ramos que uno de los guerrilleros le puso los nervios de punta.

“Yo iba sentado en el asiento de atrás con un guerrillero a cada lado. Kafir, de unos 20 años, jugaba cruelmente con su rifle Kalashnikov, y de vez en cuando, lo apuntaba a mi barbilla. De pronto me dijo en mal inglés: “I am a follower of Osama” (“Soy seguidor de Osama”). Me paralicé”, contó.