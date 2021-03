“A lo que el periodista mexicano respondió titubeante: “Creo que es una gran respuesta y es, precisamente, la clase de pregunta que gente como tú pregunta cuando no quieren darse cuenta que esto no tiene que ver con individuos, sino con naciones”.

De manera textual dijo: “Si en El Salvador les damos más oportunidades y trabajo, la gente no tendrá que irse… Aún no hemos hecho un cambio de 180 grados en el país. Pero si tu ves las cifras de hace dos años para atrás, definitivamente ves que la inmigración ha disminuido notablemente”.

“Lo que debemos entender es que ellos son refugiados. No soy una amenaza para EE.UU… yo sé que en Fox News”, intentó decir Ramos, pero Carlson le insistió nuevamente: “No, ¿pero a cuántos?, antes de que cargues contra Fox… es una simple pregunta… ¿a cuántos vas a acoger tú?”. Para ver el video haz click aquí .

‘ENCONTRONAZO’

Y Ramos una vez más respondió: “Nuevamente te digo que creo que no tiene nada que ver con individuos. No tiene que ver conmigo. Me gustaría ayudarlos a todos, pero ahora hay unas 7,000 personas y unos 2,500 niños, es imposible para un individuo enfrentar una crisis así”.

Las reacciones al encontronazo entre los periodistas Jorge Ramos y Tucker Carlson no se hicieron esperar en Facebook, donde fue compartido el video del momento y el mexicano quedó muy mal parado en los comentarios.