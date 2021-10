“Cuando no se sabe de box se puede escuchar cada ocurrencia producto de la ignorancia del pugilismo, todo por generar una nota que venda. Este Jorge Ramos está como Failtelson”, “Jorge Ramos no es un buen periodista, empecemos desde ahí”, “De acuerdo contigo, mi estimado Lama”, “Súper acertado su comentario Sr. @lamazon_oficial solo difiero cuando usted dice que @jorgeramosnews es ‘buen periodista'”.

Cuando parecía que las críticas para el periodista mexicano Jorge Ramos terminarían, éstas seguían acumulándose: “Al boxeo lo quieren matar desde que nació, el peor enemigo del boxeo es la ignorancia, @jorgeramosnews no es un periodista, es un servilista de la ignorancia”, “¿Buen periodista? Jorgito no es más que un gang$ter que defiende los intereses de sus patrones Jerry Perenchio y Haim Saban”.

“Uno como peleador no piensa en eso más que en hacer lo que te gusta. Solo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero, te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad, porque es un deporte de contacto y muy peligroso. Si pasa lo que tiene que pasar, solo Dios sabe, pero pasará haciendo lo que más disfruta uno. Haciéndolo feliz. Entonces uno no piensa en eso”. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Así como el comentarista de boxeo Eduardo Lamazón, hubo seguidores de Jorge Ramos que no estuvieron muy acuerdo con esta entrevista que le hizo al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez: “Cuánto le pagarían a Ramos por hacerle publicidad? Aquí todo es dinero, no lo olviden!!!”, “¿Dónde quedó tu tarea de labor de periodista?”.

“Yo siempre me despido de mi familia”, le dice Canelo Álvarez a Jorge Ramos

“Vas a hacerlo feliz, uno no piensa en eso (la muerte), pero yo siempre me despido de mi familia, porque uno no sabe si va a bajar o no (del ring)”, dijo Canelo Álvarez muy tranquilo sobre sus momentos previos a las peleas, pero Jorge Ramos insistió en que era un ritual fuerte antes de boxear.

“Al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen porque voy a morir feliz, porque es lo que amo”, contestó asegurando que no le teme a la muerte arriba del cuadrilátero, pero sí le preocuparía lo que suceda con su hija y su esposa si le llegara a pasar algo y dejarlas solas.