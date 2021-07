El periodista publicó en su perfil de Instagram una imagen donde están escritos los diálogos que sostuvo con el mandatario mexicano, con el pie de imagen “Reforma. Mañanera Julio 5, 2021″, a los pocos minutos fue que los usuarios empezaron a expresar su malestar ante la forma en cómo estaba gobernando AMLO, pero las críticas y el enojo cambió de personaje cuando un usuario en particular se dio cuenta de que Ramos había editado la conversación que presentó al Reforma. Archivado como: Jorge Ramos Mañanera AMLO.

“Eso no fue lo que dijo Ramos. Esta el vídeo completo de 20 minutos esta en YouTube esto sólo es un corto de lo que el presidente realmente dijo.”, fue parte del comentario del usuario, quien se mostró molesto con Jorge debido a que no era un periodista en quien confiar, por lo que varias personas escribieron ”qué se puede esperar de Jorge Ramos”. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

En la caja de comentarios se pueden leer las respuestas tanto positivas como negativas que tuvo el periodista, pero un comentario fue el que llamó la atención de varios al expresar que debía poner las cosas ‘como son’, mencionando que Ramos no había escrito lo que en su momento habló en la Mañanera y que las personas debían mejor ver el video que se encuentra en YouTube, donde podrían oír el intercambio de palabras y lo que realmente había dicho AMLO.

Fue el mismo usuario quién presentó sus dudas contra los escritos del periodista a quién tachó de haberse coludido con la corrupción y por tal motivo, ya no se podía confiar en lo que presentaba Jorge Ramos como notas en los diferentes sitios que escribe, también que probablemente todo lo hacía por el dinero y no por las personas.

“Nunca responde ese pseudo periodista el Jorge ramos ya no tiene ninguna credibilidad”, comentó un usuario, secundando las palabras escritas del joven que inició la discusión que continua en el post de Ramos en Instagram, dando a entender a los demás que a varios ya no les parece la forma en que se han desarrollado las entrevistas del periodista. Archivado como: Jorge Ramos Mañanera AMLO.

La situación no paró con el comentario del usuario, quien empezó a recibir respuestas positivas hacia su crítica con el post de Jorge Ramos, ya que muchas personas también señalaron que el periodista hace mucho tiempo que había dejado de ser un ‘buen periodista’ y que debía informar la realidad a los demás, no sólo generar ‘polémica’.

“Por que ahora no cuestionas a el presidente Biden por lo que esta pasando en USA ???…solo el 4 de Julio murieron 150 personas en tiroteos?”, le señaló uno de sus seguidores, quién rápidamente obtuvo respuestas de varios internautas quienes también estuvieron de acuerdo con las palabras que expresó, debido a que ‘en Estados Unidos también hay inseguridad’. Archivado como: Jorge Ramos Mañanera AMLO.

En su página de Instagram nunca ha faltado quien cuestione al periodista, pero está vez parece que los usuarios querían hacerle notar su error al no presentar las pablaras exactas que llevaron a cabo en la ‘Mañanera’, por tal motivo, varios seguidores también le cuestionaron el por qué no va a entrevistar a Biden y le cuestiona su forma de gobernar.

“Eso no es periodismo”

La molestia es palpable en aquel post, las personas no entienden por qué el periodista no habla sobre los acontecimientos que han marcado al país y varios hispanos le han reclamado que su periodismo sólo se basa en atacar y no ser ‘parejo’ con las personas que entrevista, mencionando que sólo persigue sus propios intereses y olvida lo que es relevante.

“Tu persigues solo tus intereses propios y eso no es periodismo!”, señaló un internauta, quien generó una polémica entre los comentarios, ya que varios salieron en defensa del periodista, pero otros decidieron apoyar al joven debido a que tiene la razón de exponer los hechos que últimamente ha presentado Ramos en sus entrevistas. Archivado como: Jorge Ramos Mañanera AMLO.