“Hoy cumplo 35 años en el Noticiero Univisión. Son más de 7,000 noticieros desde el 3 de noviembre de 1986. Tengo el privilegio de hacer lo que más me gusta. Cuando dejé México a los 24 años para venir a Estados Unidos nunca me imaginé una carrera tan larga, tan libre y tan intensa. Gracias por vernos y por estar ahí”.

A través de las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se soltó esta ‘bomba’ de última hora, aunque se informó que el próximo lunes se darán más detalles. Apenas ayer, Chiqui Delgado, novia de Ramos, aseguró que su pareja ya había dado negativo y estaba en camino a casa.

Según reportó Chisme No Like, León Krauze, dejaría el noticiero de Univisión de Los Ángeles para conducir, el próximo lunes 24 de enero, el noticiero de Miami junto a Patricia Janiot, ocupando el lugar que dejó Enrique Acevedo, pero aún hay algo más…

Está “atrapado en el paraíso”

El periodista explicó que lo peor era permanecer alejado de su familia, que regresó ya a casa, y las incertidumbres que le genera estar “atrapado en el paraíso” y desconocer “cómo ni cuándo” va a poder retornar a Miami, donde reside el presentador de Noticiero Univisión.

“Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, explicó el propio periodista en un artículo publicado en la web de Univision (Con información de Efe).