Parasite!!! This is the beauty of the United States. While there is a president that rejects immigrants and separated families at the border a whole industry celebrates foreigners and their work. I believe their message is much more powerful than hatred and will prevail. Esta es la belleza de Estados Unidos. Mientras un presidente rechaza inmigrantes y separa a familias en la frontera, toda una industria celebra a los extranjeros y a su trabajo. Estoy convencido que este último mensaje es más poderoso que el odio y va a prevalecer.