Se toma un ‘respiro’. Jorge Ramos da detalles de su nuevo proyecto

Con la esperanza de que la plataforma VIX sea todo un éxito, Univisión y Televisa le confiaron a Jorge Ramos el espacio ‘Algo Personal’, cuyo promocional ya fue lanzado y en él, el novio de Chiqui Delgado cuenta desde su perspectiva lo que está viviendo en esa nueva etapa de faceta periodística:

“Toda mi vida he sido muy curioso, siempre queriendo saber el por qué de las cosas, por eso decidí ser periodista, pero cuando alguien me pregunta de mis gustos, mis miedos, mis debilidades, por mi profesión nunca lo he expresado porque eso sería ‘Algo Personal'”, es lo que dice Jorge Ramos muy animado para posteriormente ver imágenes junto a celebridades con quienes sostendrá pláticas personales.