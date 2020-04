Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, comparte video en Instagram

Tras despidos de Univisión, el periodista Jorge Ramos envía mensaje

Su compañera, la también periodista Ilia Calderón, externó su punto de vista

Y esto no acaba. Tras despidos de la cadena estadounidense Univisión, el reconocido periodista Jorge Ramos envía mensaje, al igual que su compañera, la también periodista Ilia Calderón.

Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, compartió un video en Instagram, el cual ya tiene más de 11 mil reproducciones hasta el momento, donde se ve a los dos periodistas externar su punto de vista sobre los despidos de Univisión.

La periodista colombiana Ilia Calderón fue la primera en tomar la palabra: “Antes de despedirnos, queremos contarles que hoy ha sido un día particularmente difícil para todos los que trabajamos aquí en Univisión y en Noticias Univisión”.

A continuación, el periodista Jorge Ramos expresó lo siguiente: “Efectivamente, para todos aquellos que durante años han hecho este noticiero, gracias, gracias de corazón, siempre van a estar con nosotros”. Antes, de que terminara la transmisión, Ilia Calderón también le da las gracias a sus ahora excompañeros.

Desde luego, las reacciones no se hicieron esperar, muchas de ellas reflejaban molestia al enterarse de los despidos que hubo en la cadena estadounidense Univisión:

“¿Despedir a José Luis Nápoles, Sonia Parissos e Iván Kazansew? ¿Por qué no rebajan los sueldos de los que ganan millones de dólares? Univisión, no más”. Una usuaria se sorprendió con este comentario: “Que barbaridad… Todos los días el Noticias 23, tuve que buscar en Google quién es José Luis Nápoles e Iván, que barbaridad, no me acordaba, pobre gente, que triste es no tener trabajo”.

Un seguidor notó un detalle y así lo externó: “Sentí que se le quebró la voz a Jorge Ramos”, obteniendo como respuesta: “No creo, él pudo haber ofrecido bajar su sueldo millonario para conservar empleos, pero no creo que tenga la calidad moral para hacer algo así, la solidaridad se demuestra con hechos, no con palabras, que hipocresía”.

Otra persona opinó lo siguiente, refiriéndose también al periodista Jorge Ramos: “Si tú tuvieras un sueldo millonario y tuvieras un nivel y calidad de vida ya establecida y acostumbrada a ella, ¿te bajarías unos cuántos millones? No lo creo, no seamos hipócritas, es una realidad que no se van a despojar de sus millones por otro”.

Mientras algunos usuarios criticaban el hecho de que Jorge Ramos no se solidarizó con sus compañeros despedidos, hubo quienes lo defendieron: “Se ve que le dolió, se le vieron sus ojos llenos de agua y la voz entrecortada, que triste”, “Si, como no, viejo egoísta”.

“A ver, píntate tú a bajarte el sueldo, pura falacia, no lo harás porque primero está usted y los suyos. Si el mundo fuera color de rosa y no estuviéramos como estamos en este momento. Mentes egoístas que solo piensan en el dinero y no en los demás, es una hipocresía llamarle así a una sola persona”.

Por su parte, una usuaria lanzó un contundente mensaje: “Pero el que habla en defensa del inmigrante hispano es Jorge Ramos, y ahora que no sólo puede hablar en defensa de los tales y actuar, hacer algo al respecto, solo dice gracias. Eso es hipocresía, habla mucho, y cuando le toca hacer algo al respecto, no mueve ni un dólar, digo, ni un dedo”.