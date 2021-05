“Lo que tanto critica de Venezuela es lo mucho que promueve Ramos en EEUU. Su agenda periodística socialista revestida de progresismo barato”, “En realidad nunca le he visto una investigación seria y bien hecha. Lo he visto querer ser protagonista incluso tratar de cruzar el desierto. Pero eso no es investigar “.

“No compren este libro”, “Este señor Jorge Ramos es un vendido y la gente pend… que lo aprecia… abran sus ojos y la biblia”, “El peor ejemplo de entrevista que he visto en mucho, digna de enseñar en las universidades sobre cómo no comportarse”, “No ma…, estamos hasta la madre de basura y este wey sacando más”.

Jorge Ramos libro: Confiesa que le dicen “traidor”

“Tenemos que enfrentar los retos a nuestra identidad binacional; en México algunos me dicen que soy un traidor por haberme ido y que ya no soy mexicano. Mientras, en Estados Unidos, otros no acaban de aceptarme y me dicen que me regrese por donde vine”, admitió el periodista. Imágenes de este video

La confesión del periodista mexicano, Jorge Ramos, salió a colación luego de que contó en su columna del pasado 7 de mayo que viajó a México a visitar a su madre de 87 años después de más de un año sin poder verla debido a la pandemia del coronavirus.