Jorge Ramos ofrece reveladora entrevista

Por fin, el reconocido periodista mexicano cuenta sus intimidades junto a su pareja, Chiqui Delgado

“Tenemos esa regla de siempre robarnos un ratito para los dos”, dijo la actriz, modelo y conductora venezolana Ni quien lo hubiera imaginado. Con motivo del estreno de su nuevo programa Algo personal con Jorge Ramos, que saldrá a la luz el próximo domingo 24 de abril a través de la plataforma Vix, el reconocido periodista mexicano ofreció reveladora entrevista donde por fin cuenta sus intimidades junto a su pareja, Chiqui Delgado. En esta charla con People en español, la actriz, modelo y conductora venezolana también tuvo una destacada participación, dejando ver una faceta que pocos conocían de su novio: “Tenemos esa regla de siempre robarnos un ratito para los dos”, expresó Chiquinquirá, su nombre verdadero. “En el entorno familiar es totalmente diferente”, dice Chiqui Delgado, pareja de Jorge Ramos Como se mencionó líneas arriba, fue Chiqui Delgado la que compartió un poco más de su relación con Jorge Ramos: “Aunque no lo parezca y lo veamos muy duro en las entrevistas, en el entorno familiar e íntimo es totalmente diferente. Siempre está muy pendiente de las fechas especiales, porque sabe que si no le sale el regaño. Ha aprendido con el tiempo que tenemos juntos a leerme y saber que soy una mujer de detalles, y me encanta que me sorprendan y que las fechas especiales se celebren”. “Los roles como papá y mamá (Jorge Ramos de Paola y Nico, y Chiqui Delgado de Carlota y Marielena), la verdad que nos absorbe mucho tiempo, pero siempre nos robamos dos o tres días y nos escapamos a algún lugar para intentar de verdad desconectarnos y conversar, ponernos al día, descansar realmente. Tenemos esa regla de siempre robarnos un ratito para los dos”, dijo la actriz, modelo y conductora venezolana.

“Es el gran cuidador de esta familia” En otra parte de esta entrevista, Chiqui Delgado se refirió de esta manera a Jorge Ramos: “Como compañero de vida es una persona que se preocupa por todos, es el gran cuidador de esta familia y siempre está pendiente de lo que cada uno esté viviendo. Se preocupa, habla, aconseja, llama, está presente y eso se agradece muchísimo”. “La relación de Jorge con mis hijas es maravillosa. Mi hija mayor lo ve como un amigo, como un cómplice, y Carlota tiene una relación con él muy cercana, muy íntima y eso me conmueve y como mamá me da también mucha tranquilidad. Se ríen, juegan, cantan, se acompañan y eso es muy lindo; que aunque él no sea su papá biológico tengan esa cercanía y ese tipo de relación”.

Jorge Ramos abre su corazón Le tocaría el turno al periodista mexicano Jorge Ramos, quien así se expresó de su pareja, Chiqui Delgado: “Es mi compañera de vida, no solamente por la gran familia que tenemos en todo sentido, sino porque lo conversamos todo y nos entendemos bien. ¿Quién te puede entender y aceptar cuando de pronto le dices que cambiaste de planes y te vas a la guerra?”. “Cuando salí de Ucrania no pude regresar a Miami porque tenía que ir a Barcelona a entrevistar a Serrat y a Madrid a entrevistar a Alejandro Sanz, cuando lo más que me hubiera gustado es regresar. Y me envió Chiqui una nota que decía: ‘Dirigida a mi loco y valiente compañero’. Creo que eso refleja bien el tipo de relación que tenemos. He encontrado a quien me conoce más que nadie”.

De la controversia a la intimidad Por otra parte, el periodistas mexicano también charló con Efe a propósito del estreno de su nuevo programa Algo personal con Jorge Ramos: “Me da vergüenza meterme en la vida privada de los personajes públicos, es algo que no me sale”. Tuvo que hacerlo para sacarles lo que “realmente los mueve”. “No estoy acostumbrado a preguntar a alguien si está enamorado”, subraya recordando que lo suyo era hasta ahora preguntar a algún poderoso si había cometido un acto de corrupción, si había abusado de su poder o de sus sentimientos racistas (Con información de Efe).