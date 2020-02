Página

Jorge Ramos reveló lo que nadie esperaba de su madre

En una amena charla con la escritora Isabel Allende, el periodista destapó un ‘secretito’ de su mamá de 86 años

Sin embargo, dudó al momento de hacer la revelación

Jorge Ramos destapó un ‘secretito’ de su madre que causó gran revuelo durante su visita a ‘Despierta América’.

El famoso periodista y presentador de televisión dio a conocer que parte de la polémica que genera y el revuelo que causa en las redes se lo debe en parte a su madre.

Lo anterior debido a que durante su participación en ‘Despierta América’, Jorge Ramos conversó de forma muy amena con la escritora Isabel Allende.

Durante un fragmento de su charla que quedó capturada en video, Jorge Ramos conversaba con la escritora sobre la muerte de su padre y cómo Isabel estuvo en ese momento para apoyarlo tanto a él como a su madre.

Y fue en ese momento en el que le preguntaron por su salud, a lo que el novio de Chiqui Delgado dijo: “Bien, preciosa, 86 (años), fuerte. Muy bien”.

Sin embargo, la pregunta picante llegó cuando se le cuestionó: “¿Ella no tiene novio?”.

A lo que Jorge Ramos dudó un momento y se atrevió a revelar lo que pocos esperaban.

“Sí”, contundentemente para concluir con una carcajada.

Vea el video aquí.

Asimismo, reveló otros detalles sobre los encuentros de su madre con su aparente novio: “Ella va dos o tres días a la semana a una casa con unos amigos…”.

Pero Isabel Allende no se quedó atrás y le metió más picardía: “A un hotel, dirás”.

A lo que Jorge Ramos no pudo evitar la risa y agregó: “Bueno, no creo que me lo quiera contar, pero dice que no le habla mucho pero hay algo ahí”.

Sin embargo, en cuanto al novio de su madre, Jorge Ramos reiteró: “Creo que sí”.

“Jorge Ramos le confiesa a la escritora chilena Isabel Allende que su mamá tiene novio”, fue el texto que acompañó al polémico video que dio pié a más comentarios en las redes.

“Me encantó la entrevista y sus cándidas respuestas”, escribió una usuaria.

Cabe señalar que la charla fue filmada por una ‘curiosa’ cámara que no estaba transmitiendo para la televisión.

“Yo la amo, una de las más influyentes escritoras de América Latina en la literatura moderna”, fue el texto de otra seguidora en referencia a Isabel Allende.

¿Qué opinas de la revelación de Jorge Ramos sobre el novio de su madre?

Por otra parte, hace apenas unos días, Jorge Ramos sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía con su hija en pleno día de su cumpleaños.

No cabe duda que Jorge Ramos suele utilizar sus redes sociales para compartir contenido informativo con sus seguidores. En muchas ocasiones se le ve hablando de política, migración y economía.

Y por el contrario, son contadas las veces en las que el periodista comparte algún momento familiar. La relación amorosa que tiene con Chiqui Delgado ha estado muy al margen de las redes y solamente se les ha visto en pocas ocasiones posando para la cámara.