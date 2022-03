Jorge Ramos explota en redes sociales

El periodista dirigió en mensaje hacia…¿AMLO?

“Ser neutral, es estar con Putin”, declaró el periodista ¡SE LE VA A LA YUGULAR! El periodista, Jorge Ramos, explota en redes sociales después de que Rusia atacara la ciudad de Leópolis, que está localizada a unos cuantos kilómetros de la frontera con Polonia y que ha puesto en riesgo a miles de civiles. De acuerdo con Ramos, el ataque fue dirigido horas antes de que el presidente Biden diera un discurso en el país europeo. Para Ramos, significó que los gobiernos neutrales están de parte de Vladimir Putin y el ataque, debía servir para que los líderes mundiales se den cuenta que sólo es cuestión de una palabra para que comiencen a atacar a otras naciones. El tuit de Ramos, se tomó como una indirecta hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien externó una postura “neutral” ante la invasión de Rusia en Ucrania. JORGE RAMOS ‘EXPLOTA’ EN REDES Está tarde, el periodista Jorge Ramos compartió en redes sociales sobre el último ataque que realizó Rusia en una ciudad al oeste de Ucrania, conocida como Leópolis. El ataque, aconteció cuando Joe Biden se encontraba a punto de presentar su discurso en Polonia sobre su posición en la guerra de Ucrania con Rusia y fue un claro mensaje, de las fuerzas rusas hacia Occidente. En el tuit, Ramos señaló que Polonia se ha convertido en un lugar seguro para obtener un refugio y cientos de periodistas han tomado asilo para seguir reportando lo que acontece en Ucrania sin peligrar sus vidas, por lo que el ataque preocupó y generó el temor de la población. Jorge Ramos, señaló que los demás líderes deberían observar estos hechos y tomar una decisión, no sólo decir que son “neutrales”.

Jorge Ramos indirecta AMLO: ¿Un mensaje directo? A través de Twitter, fue que Ramos tomó un momento para transmitir lo que está sucediendo en Ucrania y comunicar sobre el reciente ataque que vivió la ciudad de Leópolis, al oeste de Ucrania y con frontera a Polonia. El periodista, señaló que ocurrió antes de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, diera un discurso hacia Ucrania desde Polonia. "El ataque ruso a Leópolis es gravísimo. Está a unos kilómetros de Polonia, ocurre antes del discurso de Biden en Polonia, es un centro de refugiados y muchos periodistas hemos reportado desde ahí.", destacó el periodista en el reciente tuit. Ramos, volvió a general polémica debido a que poco después, lanzó una 'indirecta' hacia…¿el presidente de México?

Jorge Ramos indirecta AMLO: ¿Se va contra AMLO? Para finalizar el tuit, Ramos escribió sobre los gobierno neutrales y la brutalidad con la que está procediendo los países que están con Rusia. El tuit de Jorge Ramos, fue tomado como una clara indirecta hacia Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien recientemente dejó en claro que se posicionaba "neutral" ante la guerra de Rusia y Ucrania, lo que fue tomado como una muestra de apoyo para Rusia y generó varias críticas. "Para los gobiernos ser neutral ante la brutal invasión rusa es estar con Putin.", finalizó el periodista y al poco rato comenzó a recibir mensajes donde critican su posición y discurso en cuestión de los países que se encuentran siendo neutrales. Algunos de ellos, destacaron que es mejor permanecer siendo neutrales en un conflicto militar.

Jorge Ramos indirecta AMLO: ¿México neutral? Rápidamente, las críticas no se hicieron esperar en el último tuit y varios internautas le respondieron al periodista, señalando que un gobierno neutral no necesariamente se trata de algo negativo o que esté en contra o a favor de Vladimir Putin p Volodymyr Zelensky. En una de las respuestas, le contestaron que si México es neutral no significa que esté apoyando a Rusia sino que mantiene una 'igualdad'. "No. Ni Rusia ni Ucrania han agredido a México. Ser neutral significa que México recibirá a rusos, ucranianos, palestinos y judíos por igual…", respondieron en la sección de comentarios, señalando que no es necesariamente malo que México se haya proclamado como un país neutral ante los ataques de Rusia con Ucrania.

¿Quiere que México vaya a guerra? Las respuestas ante su tuit, se desbordaron sobre el posicionamiento de los países en la guerra que persiste entre Ucrania y Rusia, señalando que el ser neutral no debe ser tomado como un posicionamiento a favor de Rusia. Uno de los usuarios, señaló que Jorge Ramos estaba intentando “llevar a México a guerra” y por ello, no estaba apoyando la posición del gobierno mexicano. “A fuerza Jorge Títere Florero Ramos, quiere que México se meta en una guerra.”, comentó un usuario en redes sociales, tras el posicionamiento que hizo el periodista en el tuit y donde declaró que los gobiernos que eran neutrales se encontraban a favor de Rusia. El comentario del periodista, se convirtió en un tema de debate en las últimas horas.

¿Por qué contra AMLO? En los recientes días, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se encuentra reacio a creer que en México haya espías rusos, como señaló el funcionario estadounidense, Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, recientemente. El presidente de México, anunció que “México es un país libre” y no es una colonia de los demás países. “México es un país libre, independiente y soberano, no somos una colonia de Rusia, China o Estados Unidos”, dijo López Obrador tras recibir los comentarios del funcionario estadounidense. “No vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Beijing a espiar lo que están haciendo. No vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. Nosotros no nos involucramos en eso”, destacó el presidente mexicano ante las advertencias de posibles espías rusos.

¿Amistad con Rusia? A pesar de los enormes lazos comerciales de México con Estados Unidos, el país tradicionalmente ha tratado de preservar cierta medida de independencia y no alineación en política exterior, y muchos mexicanos han visto durante mucho tiempo a Rusia y Cuba como contrapesos al dominio estadounidense, informó The Associated Press. Por ejemplo, los miembros del Congreso de México recibieron una reprimenda del embajador estadounidense Ken Salazar esta semana cuando formaron un “comité de amistad” entre México y Rusia. La idea de que México se acerque a Rusia o se separe de Estados Unidos en el tema es algo “que nunca puede suceder”, dijo Salazar, aseguró AP.

¿Sin sanciones hacia Rusia? México se ha negado a enviar ayuda a Ucrania o imponer sanciones a Rusia, pero copatrocinó una resolución de la ONU que condena la invasión, destacó The Associated Press. El posicionamiento del gobierno mexicano, ha sido causa de controversia en las últimas semanas y tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, se tomó como una clara posición de “neutralidad” ante la situación que acontece. Las personas, tomaron el tuit de Ramos como declaración indirecta contra el presidente de México, después de que no condenara los actos de su partido político sobre una amistad con Rusia y crearan un grupo a favor. Recientemente, se dio a conocer que media docena de legisladores del partido Morena de López Obrador se unieron a casi otros 20 miembros aliados del Congreso, para crear el comité casi un mes después de que las tropas rusas invadieran Ucrania, informó AP.