Alguien más comentó: “Bien por Jorge Ramos! Por fin alguien que le dice en su cara la verdad de su cochino gobierno, y el viejo necio no sale de la misma, culpando a los gobiernos anteriores y diciendo que tiene otros datos…”.

En la página de Facebook de Radio Fórmula, una persona de inmediato secundó al representante de Univisión: “Es gracioso ver cómo le dicen a AMLO las cifras que el mismo gobierno da y dice que tiene otros datos, entonces ¿Porqué no sube sus datos a las paginas correspondientes? ¿Acaso le da miedo?”.

Sin embargo, la crítica más fuerte no vino del periodista, sino de los mexicanos que dieron su opinión a través de las redes sociales, ya que algunos no están contentos de cómo está manejando al país, tanto en seguridad como en salud y otros aspectos.

Ramos aseguró que el balance del Gobierno de López Obrador es “muy negativo” con más de 80,000 muertos desde diciembre de 2018 según datos oficiales y dijo que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz ni tranquilidad”. Para ver el video haz click aquí .

Y aunque admitió que ha habido un incremento de feminicidios, aseguró que antes no se tipificaba este delito y “no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los Gobiernos anteriores”. Según los datos oficiales, México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de López Obrador, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020. Archivado como: Jorge Ramos

El presidente mexicano contestó que no coincide con este relato, aseguró que se ha “avanzado” en términos de seguridad y respondió que tiene “otros datos” diferentes a los del periodista. “Llevamos una disminución en homicidios del 3 %. Pero en el caso de robo de vehículos, tenemos una disminución del 40 %, en secuestros un 40 % menos y en robo en general un 26 %”, expresó López Obrador.

Alguien más comentó: “Decir únicamente “no concuerdo” y “tengo otros datos” denota que el mandatario no tiene los datos que el dice tener a la mano ni sus “fuentes”… ni siquiera refutó con argumentos ni datos al reportero el mismo presidente

“Es inútil, un acomplejado, ignorante, necio, soberbio pero sobre todo inepto es difícil de tener un diálogo es más fácil intercambiar una idea. No sabe, no puede, no quiere y menos entiende. Con la estupidez de siempre con otros datos cuando es noticia nacional la realidad”, comentó alguien más. Archivado como: Jorge Ramos