Jorge Ramos reunión virtual. AMLO, que permitió el polémico programa migratorio de Trump “Remain in Mexico” (Permanecer en México), le propuso a Biden “promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica”.

REACCIONES EN TWITTER

Jorge Ramos reunión virtual. Hasta el momento la publicación de Jorge Ramos sobre la reunión de los presidentes cuenta con un total de 182 reacciones de “me gusta” y una gran cantidad de comentarios de parte de los internautas.

“Ojalá y no le pregunte las mismas preguntas tontas por ahora igual que su reportera. Que qué va ser con los indocumentados y sus hijos. Apenas está agarrando vuelo y todos ya quieren papeles, amnistía y no sé que mas”, dijo un usuario.

Muchos esperan que discutan buenos temas, “Ojalá le ponga una buena Biden anda muy desatado López. Al patrón Trump le hacía caso a la primera a ver que tal con el nuevo jefe”.

“AMLO no es tapete como los ex presidentes Peña, Calderón y Fox. Tiene el apoyo del pueblo. No más doctrina Monroe”, “Ojalá Biden le diga a AMLO que la está caga… y que es ejemplo mundial de como hacer las cosas mal. Bueno ojalá.”, “Qué miedo!! ¿Qué irá a decir Obrador?”, fueron algunos de los comentarios.

Archivado como Jorge Ramos reunión virtual presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador

