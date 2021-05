“Pues al parecer no aprendiste nada”, “Reportas puras mentiras”, “Que cruel es la vida al paso de los años algunas veces”, “No miró a López Dóriga, no tienen credibilidad tienen la misma escuelita”, “En mi casa te bautizamos como “mentiras Ramos” o “Mentiras frescas” con eso te digo todo maldito periodista tendencioso! Tienes 0 credibilidad”.

Jorge Ramos fotografía: Admite que le dicen ‘traidor’

“Tenemos que enfrentar los retos a nuestra identidad binacional; en México algunos me dicen que soy un traidor por haberme ido y que ya no soy mexicano. Mientras, en Estados Unidos, otros no acaban de aceptarme y me dicen que me regrese por donde vine”, admitió el periodista.

La confesión del periodista mexicano, Jorge Ramos, salió a colación luego de que contó en su columna del pasado 7 de mayo que viajó a México a visitar a su madre de 87 años después de más de un año sin poder verla debido a la pandemia del coronavirus.