En los primeros 5 meses de gobierno de López Obrador han sido asesinados 14,099 mexicanos (según cifras oficiales de homicidios dolosos. Adjunto foto.) Dic 2018- 2,878 muertos Ene 2019-2,856 Feb 2019-2,804 Mar 2019-2,845 Abr 2019-2,716 ————————- TOTAL 14,099 MUERTOS