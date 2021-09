Jorge Ramos utilizó su Twitter para irse contra Joe Biden por mentirle

El periodista de Univisión generó controversia una vez más por el tema de los inmigrantes

El conductor de noticias exhibió la supuesta mentira que le dijo el presidente Biden Esta semana corrieron imágenes de cómo la patrulla fronteriza abusa a latigazos de los inmigrantes en su mayoría haitianos, que cruzan hacia EEUU, lo que causó de indignación por la crueldad con que los tratan y ahora Jorge Ramos expresó su sentir respecto al tema asegurando que Joe Biden mintió. Relacionado ¿Quisieron humillar a Paquita la del Barrio? Bad Bunny la salva en los premios Billboard (VIDEO) Encuentran escalofriante mensaje en una de las fotos de youtuber asesinada Derek Chauvin apelará condena por la muerte de George Floyd Mediante su cuenta de Twitter, el novio de Chiqui Delgado ha posteado una gran cantidad de mensajes respecto al tema de los inmigrantes como lo hiciera en la administración de Trump, lo que por su parte ha hecho Joe Biden y en esta ocasión lo exhibió en una supuesta mentira. Jorge Ramos despotricó contra Joe Biden “Estas imágenes son una vergüenza y reflejan todo lo que está mal con el sistema migratorio de Estados Unidos. Resaltan, también, la odisea de los haitianos huyendo de la pobreza y la violencia. Muchos han tenido que recorrer varios países para llegar a la frontera”, publicó hace unos días el periodista. En las imágenes, se daba cuenta de agentes de la patrulla fronteriza montando a caballos mientras con látigos perseguían a inmigrantes haitianos que iban con bolsas, ropa y cruzando el río y con la esperanza de una mejor calidad de vida en EEUU, lo que causó mucha indignación en redes sociales.

La gente corrige a Jorge Ramos por el tema de los inmigrantes Al mensaje que publicó Jorge Ramos en Twitter la gente le comentó: “Jorge, no solo haitianos, muchos latinoamericanos huyendo de países sin futuro gobernados por corruptos de los cuales USA guarda silencio muchas veces convenientemente. Trump sería un loco de atar pero dijo algo muy cierto “Si en sus países no gobernaran corruptos no huirían”. “Vergüenza debe darle a los políticos haitianos y su clase empresarial de dicha situación. El sistema migratorio de USA esta bien, nadie tiene derecho a entrar ilegal a otro país”, “No se debe maltratar a nadie sin importar su raza. Todos los seres humanos tenemos una dignidad que debe ser protegida. No es lo que se hace, cómo se hace y esa no es la forma”, “Cualquiera que vea las imágenes y el video de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos montada en Del Rio Texas pastoreando migrantes puede ver que los derechos humanos no son una prioridad”, escribieron unos.

Exhibe a Joe Biden por lo que le dijo sobre los inmigrantes El potente mensaje que Jorge Ramos escribió sobre Joe Biden fue el siguiente: “Esto no es lo que Joe Biden prometió. En Febrero de 2020 me dijo que las deportaciones masivas durante los años de Obama fueron un “gran error”. Y ahora él está haciendo lo mismo. Hasta sus agentes fronterizos están copiando las mismas tácticas de Trump. Este momento lo cambia todo”, manifestó tajante. A dicho mensaje, la gente reaccionó: “Y tú que propones Ramos?? Que se deje pasar a todos, sin documentación para no ofender o causar malestar? Acaso tú abres las puertas de tu casa a todo mundo o si no eres inhumano?”, “Este señor no es un periodista. Es un activista político que usa su profesión para desinformar al voto latino en los EE.UU.”, “Estas no son deportaciones sino vigilancia de la frontera. No se puede jugar con la inteligencia de la gente y menos siendo un periodista que se supone debe ser imparcial y presentar la información como es y sin matices ideológicos”, manifestó.

Los inmigrantes haitianos están en la mira, Jorge Ramos enciende polémica contra Joe Biden “Muchos de los haitianos que se refugiaron debajo del puente en Del Río, Texas, llegaron procedentes de países latinoamericanos, especialmente de Chile, nación en la que no pudieron regularizar su estatus”, fue otro de los mensajes que Jorge Ramos reposteó en su cuenta de Twitter. Y es que Jorge Ramos no ha sido el único indignado por el trato de la patrulla fronteriza a los inmigrantes, que dicho sea de paso no es un tema nuevo, pues desde siempre han vulnerado los derechos humanos, sin embargo, las imágenes dando latigazos a los hispanos es algo que causó controversia.

El gobierno de Joe Biden ¿aprueba violencia contra los inmigrantes? SE ENCUENTRA FURIOSA. La periodista María Elena Salinas, se encuentra bastante decepcionada ante las imágenes que salieron a la luz sobre el encuentro entre la ‘migra’ y los indocumentados haitianos. En las imágenes, aparecen los agentes fronterizos intentando ‘cazarlos’ a bordo de un caballo. La hispana tachó el encuentro de ‘inhumano e inaceptable’, debido al mal trato que están ejerciendo las autoridades de migración en la frontera contra los haitianos que salieron por algo de comida. El encuentro quedó fotografiado y las imágenes han circulado por distintos lados, donde las personas se manifestaron enojados.

María Elena Salinas declaraciones: El enojo de María Elena María Elena Salinas, confesó que se encontraba indignada ante las imágenes que salieron a la luz en los distintos medios de comunicación. Ella mencionó que no podía creer en las acciones de las autoridades de migración, en la fotografía que compartió a través de Instagram donde se muestran las acciones de la ‘migra’. No es la única en compartir su sentir con esta situación. En redes sociales, se convirtió en uno de los temas más polémicos que se ha generado en las últimas horas. Las personas se han mostrado sumamente molestas y han realizado un llamado al presidente Biden para expresarse contra la situación que está ocurriendo. Archivado como: María Elena Salinas declaraciones

María Elena Salinas declaraciones: “Inhumano” La periodista dijo que consideraba inhumano e inaceptable las imágenes, que se difundieron en redes sociales. Para ella, este trato no debería existir hacia los indocumentados, debido a que no solo los persiguieron en caballo, sino que también comenzaron a azotarlos con las cuerdas que traían, mientras ellos corrían con la comida que habían logrado conseguir. “Inaceptable e inhumano. Migrantes haitianos en la frontera acorralados con látigos por agentes a caballo. ¿Es este el país que queremos ser?”, escribió la hispana sobre la situación que sucedió en Del Río y Acuña, cuando los migrantes estaban cruzando el río y varios policías de migración intentaron atraparlos. Archivado como: María Elena Salinas declaraciones

María Elena Salinas declaraciones: Inaceptable María Elena, compartió la publicación de Telemundo donde destacaron lo que sucedió con los indocumentados haitianos y ella quiso informar con sus seguidores, la información que estaba circulando en los medios de comunicación. Las personas comentaron en la publicación su sentir por la actitud de los policías. “Varios migrantes que esperan en un campamento improvisado en la frontera sur fueron perseguidos y azotados por agentes del orden que custodiaban la zona a caballo “, señaló el post de Instagram que compartió la periodista del muro de Telemundo. Desgraciadamente, la actitud que tuvieron los agentes de migración, deja mucho que desear de las autoridades. Archivado como: Jorge Ramos inmigrantes Joe Biden.

María Elena Salinas declaraciones: Una situación cada vez más grave En dicha publicación señalaron que era un tema delicado a tratar y que no sólo se trata de la cantidad de personas que han llegado al país, sino también de la actitud que tomaron los agentes de migración, quienes tuvieron un pésimo trato que violaba los derechos humanos de los indocumentados. “Entre las ciudades Del Río y Acuña, la situación es cada vez más grave no solo por la cantidad de personas que continúan llegando, sino también porque los que están allí arriesgan sus vidas cruzando el río para conseguir comida ⁠”, se lee en el post del perfil de la periodista, donde describe la situación que pasó. Archivado como: Jorge Ramos inmigrantes Joe Biden.