“Como tú dijiste al principio de la entrevista, ¿cómo pasamos de Ludovico P. Luche a Coda? No sé, yo tampoco sé, pero me ha traído mucha suerte, así es que quiero que tengas la misma suerte…”, reveló Eugenio Derbez ante la sorpresa de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo.

Reaccionan al regalo que hizo Eugenio Derbez

Mientras algunos famosos, como el actor y conductor mexicano Omar Chaparro, y el standupero Daniel Sosa, quedaron encantados con este detalle que tuvo Eugenio Derbez con Jorge Ramos, algunas personas mostraron su descontento y se le fueron con todo al reconocido periodista mexicano:

“Jorge Ramos es uno de los reporteros más amarillistas del planeta, no se merece ni una cachucha”, “El viejito de Jorge Ramos ya no halla qué hacer”, “Ese payaso no se merecía el saco de Ludovico”, “Ya no te quiere nadie en México por chismoso”, “Chayote time”, “No soporto a Jorge Ramos por comunista. Qué decepción”.