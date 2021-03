“Y al final los políticos diciendo que van a rezar por las víctimas y sus familiares. Eso, me temo, no ha servido para nada. Y ahora solo estamos esperando la siguiente masacre. Y la otra”, advirtió Jorge Ramos en una columna para el medio mexicano Reforma.

“La pregunta esencial es si todas esas muertes se hubieran podido evitar. Y la triste respuesta es que en los últimos años no se ha hecho nada significativo para prevenir este tipo de asesinatos masivos”, apunta. Dos hombres de 21 años utilizaron un arma comprada legalmente en Estados Unidos para matar personas a tiros.

Compró la pistola Ruger AR-556 el 16 de marzo, el mismo día en que otro hombre de 21 años en el otro lado del país mató a ocho personas, seis de ellas mujeres de ascendencia asiática, en salas de masajes en el área de Atlanta, indica The Associated Prees.

El presidente Joe Biden pidió acciones en materia de armas después de los dos tiroteos. Pero la legislación en el Congreso es compleja y han pasado más de dos décadas desde que se aprobaron las principales leyes federales de control de armas, indica The Associated Press.

Jorge Ramos advierte sobre una “sentencia de muerte” tras las masacres

“Pero la abundancia de armas, la facilidad con que se consiguen y las leyes que protegen irracionalmente a sus dueños hacen de Estados Unidos un peligrosísimo experimento social. Así, ir al supermercado (King Soopers) en Boulder o trabajar en un spa en Atlanta se puede convertir en una sentencia de muerte”, apunta.

Colorado tiene una ley que requiere verificación de antecedentes en casi todas las ventas de armas. El sospechoso tenía una condena por agresión por un delito menor en la escuela secundaria, pero eso no le impidió comprar un arma, señala The Associated Press.