El controvertido periodista Jorge Ramos estalla en Twitter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump por la orden ejecutiva que dio para suspender temporalmente la inmigración ante la propagación del coronavirus (Covid-19).

Fue este día 21 de abril de 2020 que el comunicador retuiteó en su cuenta el mensaje que colgó el presidente de la Unión Americana y que de manera textual dice: “A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidense, ¡Firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos!”

Esto provocó la furia del periodista que sin más preámbulo contestó de la siguiente manera para defender a los ciudadanos de otros países que llegan a América: “Los inmigrantes NO son el enemigo de Estados Unidos. Más de 30,000 Dreamers trabajan en la salud y en contra del coronavirus”.

Immigrants are NOT the enemy of the American people. More than 30,000 healthcare workers are Dreamers and are fighting to save Americans from coronavirus.

Los inmigrantes NO son el enemigo de Estados Unidos. Más de 30,000 Dreamers trabajan en la salud y en contra del coronavirus https://t.co/HD0Lfbx522

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) April 21, 2020