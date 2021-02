El periodista Jorge Ramos da un plan B si no cooperan con la reforma migratoria

“Actualmente los demócratas tienen una muy pequeña ventaja”

Esto lo dijo en su columna para The New York Times

Jorge Ramos plan B reforma migratoria. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba en campaña, en la lucha contra el republicano Donald Trump, por obtener el mando del país, propuso iniciar con la Reforma Migratoria.

Ante esta situación los republicanos se opusieron a esta propuesta que el demócrata quiere realizar durante su mandato, en tanto el periodista Jorge Ramos en su columna para The New York Times, dio una opción B por si no quieren cooperar con esta Reforma.

“Actualmente los demócratas tienen una muy pequeña ventaja”, me dijo Frank Sharry, el fundador y director ejecutivo de America’s Voice, quien ha luchado durante décadas por una reforma migratoria integral como propone el presidente Biden. “Hay que ser realistas. El Partido Republicano es el partido de Trump, del poder, de la plutocracia y del racismo. Los demócratas tendrán que hacerlo solos si quieren generar cambios que cambien vidas”, escribió el periodista en su columna.

Donde además mencionó que si no se puede conseguir la aprobación, la estrategia debería ser cambiada para poder conseguir que se autorice por los republicanos que están en contra.

¿Cual sería esa ‘opción B’?

“Praeli cree que lo más realista sería optar por un proceso de reconciliación presupuestaria, un proceso legislativo complejo del Senado que permite aprobar ciertos gastos y programas con una mayoría simple, “para legalizar a la mayor cantidad de gente posible, incluyendo a trabajadores esenciales, dreamers, gente con protección temporal (TPS) y obreros. Creemos que el paquete económico que se podría aprobar esta primavera es la mejor manera de hacerlo”, agregó Jorge Ramos.

“Un plan B para reformar la inmigración debería buscar lo mismo: legalizar o proteger a la mayor cantidad posible de inmigrantes mientras se encuentran los votos necesarios en el Congreso. No es lo ideal, pero es lo que hay”, finalizó.

Cabe recordar que la propuesta de Biden, incluye autorizar la residencia permanente a los cinco años para los indocumentados que están pagando impuestos, y además de que no tengan antecedentes criminales.