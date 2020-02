Jorge Ramos pide mejor plan contra el feminicidio

Simpatizantes de López Obrador lo atacan

Piden leyes más severas

Luego de la trágica muerte de Fátima, la niña de siete años que fue secuestrada, torturada y asesinada en la Ciudad de México en días pasados, el periodista y escritor, Jorge Ramos, cuestionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre qué está haciendo para evitar los feminicidios en el país.

En su cuenta de Twitter, Jorge Ramos preguntó al líder de la Nación “cuál es el plan del gobierno de @lopezobrador para evitar que sigan asesinando a tantas mujeres y para que en el 2020 no haya 34 mil asesinatos como en el 2019″.

En la misma publicación, Jorge Ramos pidió al mandatario nacional que no dé un decálogo sobre sus acciones para combatir el feminicidio, si no “objetivos y resultados a corto plazo.

Algunos de los seguidores de Jorge Ramos en Twitter, aseguraron que cualquiera que fuera el plan o “la excusa” de AMLO, “#Mexico ya está en el hoyo y nunca saldrá de ahí. Gracias a 30 millones de #chairos idiot… resentidos sociales. Atentamente #ElCacas”.

“Pues creo que no tienen ningún plan ya que el señor está enfocado más en vender su boletos de avión que estar pendiente del país, y mientras los ciudadanos no se pongan al tiro, jamás habrá nada bueno”, aseguró una usuario.

Otras personas, acusaron a López Obrador de nepotismo: “Imagínate que la jefa de operaciones de Seguridad Nacional no tiene experiencia, pero es ‘hiper amiga’ de su hijo, su operador. Les vale nuestras vidas y nuestra seguridad, ellos piensan sólo en quedar bien con sus amigos”.

Incuso cuestionaron el trabajo del presidente: “No tiene ni idea de lo que le hablas. No sabe hacer estrategia, solo ocurrencias. Nunca ha trabajado, es un inepto. #FueraAMLO #FueraElCacas #AMLOrenuncia”, “No hay plan. No le pueden pedir peras al olmo. Su cerebro no le da”, “Eso implica trabajar, y pos no se les da”.

Las burlas también se hicieron presentes en el comentario de Jorge Ramos, recordando las frases que han hecho famoso a Andrés Manuel López Obrador: “Abrazos y acusarlos con sus respectivas madres”.

Uno de los usuarios, dijo que nunca hubo un plan y acusó al mandatario nacional de culpar a otros: “Nunca ha habido un plan. Desde los debates ha sido siempre demagogia y echar la culpa a gobiernos anteriores (qué la tienen y mucha). Se votó mal”.

Los memes también estuvieron presentes en la publicación.

A favor de AMLO

Sin embargo, no todos los usuarios de la red social, Twitter, estuvieron a favor del periodista, pues algunos de ellos aseguraron que Andrés Manuel López Obrador sí trabaja para combatir el feminicidio y, por el contrario, llamaron al Jorge Ramos ‘limitado’ y ‘conservador’.

“Tantas veces que AMLO ha explicado el plan: combatir las causas (de allí programas sociales, combate a la corrupción, Guardia Nacional), pero a los conservadores como Jorge Ramos no les entra. Son muy limitados y se exhiben como tales. Un micrófono no da lo que la naturaleza da”, aseguró un simpatizante de AMLO.