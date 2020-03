Jorge Ramos critica a Trump y a AMLO

La Primera Dama de México sale en defensa de su esposo

Explotó el debate en redes sociales entre los que apoyaban a uno o al otro

Jorge Ramos critica medidas de Trump y AMLO por coronavirus, pero la esposa de López Obrador no se quedó callada.

Este fin de semana, el periodista Jorge Ramos decidió emitir una dura crítica a los gobiernos de Estados Unidos y México a través de su cuenta de Twitter.

“Lo más triste, grave y con un alto costo en vidas son las semanas perdidas en Estados Unidos y en México, con los mensajes equivocados por parte de sus líderes, y la resistencia a tomar las medidas que se necesitaban. Ya habrá tiempo para juzgar. Ahora hay que sobrevivir. Juntos.”, escribió Ramos.

El mensaje del presentador fue respondido nada más y nada menos que por la Primera Dama de México.

“Será en otras partes, porque el gobierno de México ha seguido los protocolos sanitarios internacionales (OMS, por ejemplo). Además, los mexicanos estamos unidos y hemos salido adelante siempre. Esta vez no será la excepción.”, contestó Beatriz Gutiérrez Müller.

A partir de esta conversación se formó un intenso debate entre aquellos que apoyaban a uno o al otro.

“México ha sido omiso ante las recomendaciones, del @WHO el primero en no acatarlas es tu marido #ElCacas que sigue de gira. Hay muertos que se declaran por neumonía e influenza cuando en realidad todo indica que son #CODVID19 como todo este gobierno es un engaño que pone en riesgo”, atacó Paola Migoya.

Lo más triste, grave y con un alto costo en vidas son las semanas perdidas en Estados Unidos y en México, con los mensajes equivocados por parte de sus líderes, y la resistencia a tomar las medidas que se necesitaban. Ya habrá tiempo para juzgar. Ahora hay que sobrevivir. Juntos. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) March 29, 2020

“Solo piensa un minuto Beatriz que tan mal estamos y qué vergüenza de presidente tenemos que tiene que mandar a la esposa a defenderlo!!”, “López Obrador hizo lo contrario a lo indicado. Él provocó el estallido del COVID-19, pues en sus cálculos consideró que sería mas económico para el gobierno!”, “Es una BURRA, no van aceptar que se equivocaron desde un principio dijeron que según era para desestimar el gobierno del ganso de la cuatroté…”, comentaron sin contemplaciones.

“No sea MENTIROSA!!! El pueblo de México sigue en las calles como si nada pasara, todos siguen el ejemplo de su esposo que invitó a seguir la vida como si nada. Pero como dice Jorge Ramos, ya vendrá el momento para que paguen los que generaron el caos. Ahora a cuidarnos.”, agregó Lucía Lizcano.

“Hace ocho días su marido invitaba a la gente a salir a la calle a restaurantes, fondas a convivir con la familia, se la pasaba saludando, negándose a usar gel, etc. Por favor señora no todos somos chairos y sí tenemos memoria y en el 2021 les haremos pagar su negligencia. ¿Estos eran los protocolos de la OMS? Naaaaa, de besuquear niñas mejor ni hablemos. Faltó seriedad y respeto por las vidas de mexicanos que se ponían en riesgo de contagio… y a eso se le llama verdad.”, le recordó Paloma.

Jorge Ramos critica a AMLO, pero le sale defensa

Sin embargo, también hubo quienes defendieron el actuar del gobierno de López Obrador.

“Te equivocas Jorge, mucha gente que conozco seguimos las indicaciones de las autoridades de salud, y nos distanciamos, los niños ya no van a la escuela, pero hay mucha gente que le vale o no cree. Es un tema de responsabilidad social no política.”, dijo Sergio F.M. argumentando que no sería del todo una decisión del gobierno.

“Noticias viejas son fakenews y es amarillista, tendencioso y asqueroso divulgarlo”, continuaron diciéndole a Jorge Ramos.

“¿Pasó de payaso a ser ave de carroña, señor Ramos? México, es sitio de luchadores y apostamos que nos irá bien con la apropiada guía del Gobierno actual.”, “Guárdese sus presagios negativos, ¡NO LOS NECESITAMOS!”, “Sobrevivirás. Ojalá tu recapacites y te decidas por informar objetivamente”, “Tenemos q lidiar con una epidemia, lo más grave es tener q lidiar con una #PrensaCarroñera q no tiene límites, creando pánico a la población.”, manifestaron en contra del periodista mexicano y los medios.

Incluso hubo un seguidor que indicó que México había sido reconocido por sus acciones ante el Covid-19: “México ha recibido varios reconocimientos de la OMS por anticiparse en las acciones acerca del coronavirus, y es probablemente el país que más informa.”

“Ey Jorgito; aquí en México si tomamos medidas a tiempo, no nos compares con gobiernos con necios al frente. Si no me crees, solo cuenta los en fer os y fallecidos.”, defendió Jaime Pech

¿Qué opina sobre la crítica de Jorge Ramos a los presidentes por su actuar ante el coronavirus?

