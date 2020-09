Jorge Ramos hace una impactante revelación

El periodista mexicano confiesa qué haría si sale la vacuna del coronavirus

“Siga más manipulado que nunca”, le dice una usuaria

Impactante revelación. El periodista mexicano Jorge Ramos confiesa qué haría si sale la vacuna del coronavirus y nadie se lo imaginaría.

Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa Al punto, el cual es transmitido por la cadena Univisión y es conducido por Jorge Ramos, donde se compartió la opinión que tiene el periodista de lo que haría si sale la vacuna del coronavirus, como se ha dicho que sucederá pronto.

En una imagen que tiene hasta el momento más de 2 mil likes, el novio de Chiqui Delgado confesó lo siguiente:

“Si los doctores y científicos me dicen que es efectiva y segura, yo sí me pongo la vacuna contra el coronavirus. Creo en la ciencia y no en las teorías conspirativas que, sin ninguna base, aseguran que hay unos tipos malos que nos quieren controlar inyectándonos minichips”.

Cabe destacar que lo anterior es un fragmento de un artículo de opinión de Jorge Ramos titulado “Yo sí me la pongo”.

Por otra parte, el periodista mexicano también comentó que se pondría la vacuna del coronavirus porque “soy un hombre de más de 60 años”.

“Parece que los hombres, según un estudio publicado por la revista Nature, no tenemos una respuesta inmunológica tan fuerte al Covid-19 como la tienen las mujeres. Y tenemos dos veces más probabilidades de morir de coronavirus que las mujeres de la misma edad”.

Conocido por ser uno de los periodistas hispanos más influyentes en Estados Unidos, Jorge Ramos no se anduvo por las ramas, fiel a su estilo, y confesó que él sí se podría la vacuna del coronavirus en caso de que llegue a salir.

Sin embargo, el periodista mexicano no se imaginaba todo lo que provocaría su “confesión”.