De no creerse. El periodista Jorge Ramos le hace confesión frente a frente a su pareja, la actriz y conductora venezolana Chiqui Delgado, y le dice que está sufriendo las consecuencias del coronavirus al no poder ver a su mamá. Por si fuera poco, Jorge Ramos le dijo a Chiqui Delgado que ella es su debilidad.

El video en el que puede verse esta “confesión” está disponible en la página de Facebook de Univisión Famosos y forma parte de “El Break de las 7”, el cual conduce Chiqui Delgado, y en esta ocasión, tuvo como invitados a su pareja y a la actriz y conductora mexicana Andrea Legarreta.

Jorge Ramos y Andrea Legarreta en El Break de las 7 con Chiqui Delgado. Jorge Ramos y Andrea Legarreta son los invitados de Chiquinquira Delgado hoy en #ElBreakDeLas7🌙 el show de los que se quedan en casa. Envía tus comentarios y preguntas. Posted by Univision Famosos on Tuesday, April 28, 2020

A manera de broma, antes de comenzar con la transmisión, se presentó un fragmento del noticiero del periodista Jorge Ramos en el que dice: “Tengo un problema, Chiqui me quiere cortar el pelo”, para luego reír a carcajadas.

Después de dar la bienvenida a “El Break de las 7” a sus seguidores, Chiqui Delgado confiesa que se trata de un programa súper especial porque quiere muchísimo y admira a sus dos invitados.

“Uno de ellos yo sé que lo reciben en su casa todos los días y en esta crisis, en esta cuarentena, yo creo que ha sido uno de los grandes protagonistas porque nos ha mantenido informados, nos ha mantenido al día de cómo está la situación a nivel nacional y hay muchas cosas que le quiero preguntar”.

La actriz y conductora venezolana expresó que va a aprovechar la oportunidad de que sus admiradores están siguiendo la transmisión para “ver si así lo arrincono y me responde estas preguntas que en la casa no me quiere responder”: “Yo sé que es un hombre de palabra, es un hombre valiente”, aseguró Chiqui Delgado.

Después de saludarse efusivamente a distancia, el periodista Jorge Ramos comentó que no sabe si esto fue una muy buena idea o una de las peores ideas que han tenido, a lo que su pareja le preguntó si se imaginaba que alguna vez ella lo iba a entrevistar, respondiendo así:

“Teníamos una especie como de acuerdo personal de no meter cosas de la relación y no hacerlas públicas, pero supongo que la pandemia ha cambiado muchas cosas”.

Después de bromear un poco, Chiqui Delgado le dice a Jorge Ramos que cuál es esa pregunta que nadie le ha hecho nunca y que él quisiera que le hicieran, a lo que el periodista contestó:

“Yo creo que es en la parte personal y en la relación con mi mamá que es donde más me doblo. Por ejemplo, ahora, el no poderla ver y no poder ir a México, me duele mucho no poder estar cerca de ella y esas preguntas sobre mi vida personal que tú conoces, pero que la gente casi no, es lo que más guardo y también lo que más me duele”.

Jorge Ramos comparte que hay muchas cosas que ya se le olvidan a su mamá y que él se las recuerda, entre ellas, de sus relaciones, sus novios y su vida anterior.

