Cerca de llegar a las 20 mil reproducciones, este video muestra en primer lugar a Jorge Ramos decirle a Alan Tacher que la gente no se imagina que él y su pareja, Chiqui Delgado, se sientan todos los domingos a disfrutar de Luis Miguel La Serie.

Luego de quedar muy formalmente de buscarlo entre ambos, el periodista Jorge Ramos se dirigió a la cámara para saludar a Luis Miguel y asegurar que el cantante mexicano tiene una vida muy interesante, pero dejó en claro que no puede mandarle las preguntas por adelantado, como se sugiere en la serie.

Por su parte, hubo quien se mostró en desacuerdo con este intento de parte del periodista y de paso de Alan Tacher: “No pobre Luis Miguel, a fuerzas le van a querer sacar las cosas de su vida privada, ya dejen en paz lo de su mamá. Si quieren hacer eso, hablen de su carrera, pero no lo molesten con lo de su mamá y sus hijos, eso es personal de él”.

No pasó mucho tiempo para que usuarios de esta cuenta de Instagram reaccionaran a la confesión de Jorge Ramos y que involucra también a su pareja, Chiqui Delgado: es fan de Luis Miguel La Serie: “Estaría súper”, “Vamos, Luismi, dale la entrevista”, “Eso estaría espectacular”.

En el penúltimo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel La Serie vimos cómo Luismi se reconcilia con su amigo y representante Mauricio Ambrosi; sin embargo, todo puede cambiar en el final de temporada. Después de comprobar que Ambrosi no fue el culpable del concierto en Perú en el que tuvo un accidente de oído, Luis Miguel hace las pases con él, pero en los últimos minutos del episodio el mánager y Michelle (hija del Sol) se besan.

No obstante, poco después la relación padre-hija se recuperó. Si bien Asensi es hermético en hablar del tema, en el libro biográfico de Javier León Herrera, Oro de Rey, relata que Luismi y Alejandro fueron amigos desde niños, pues Luisito Rey y Marcela Basteri fueron también amigos de los papás de Alejandro. El final de temporada de Luis Miguel La Serie llegará el próximo domingo a las 19:00 horas a la plataforma Netflix (Con información de Agencia El Universal).

Recordemos que Michelle es hija de Stephanie Salas y El Sol, pero éste no la reconoció por años, hasta que se dio el encuentro entre ambos. En 2007, Micky ya estaba construyendo una familia con Aracely Arámbula, aunque el momento de paz con su hija se rompió cuando empezó su romance con Asensi y Micky se separó de ambos.

Por su parte, otra persona no tuvo reparo en preguntarle lo siguiente: “¿Si la raspas o solo te dejan jugar por que eres dueño del balón?”, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta de parte del periodista, quien también fue felicitado por haber tomado esta decisión.

Las críticas no tardaron en hacerse presentes: “¿Para eso era la entrevista? Para decir Yo puro ego Ramos”, “Le dices ‘dictador’, pero bien que vas a hacer un dinerito con ‘lo que páso’ según tú”, “Ahora se lucra del dictador, en fin”, “Hacer dinero con los venezolanos quiere Jorge Ramos”.

“Todos sabemos que te sacaron a patadas de ahí”

Y cuando parecía que las críticas llegarían a su fin para Jorge Ramos, quien anunció que retomará “el futbolito de los sábados”, esto no ocurrió así: “No me importa tu libro, sólo sé que eres un títere, no un periodista al cien por ciento”, “No nos representas, Jorge Ramos”.

“¿Quién es el dictador? La redacción es confusa”, “Todos sabemos que te sacaron a patadas de ahí”, “Mejor háblame de Chiquinquirá”, “Ni con el dictador, pero menos contigo, Jorge Ramos, tú tienes mucho odio y resentimiento en la vida”, “Pésima entrevista”, expresaron otros usuarios.