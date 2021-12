Jorge Ramos comparte inesperada noticia con sus seguidores de redes sociales

El reconocido periodista se despide de conductora de Univisión

“Hoy me tocó acompañarla a decir adiós”, le dijo a la también periodista Teresa Rodríguez ¿Otro despido en Univisión? El reconocido periodista mexicano Jorge Ramos compartió inesperada noticia con sus seguidores de redes sociales: la conductora y también periodista Teresa Rodríguez sale de la televisora y le dedica un emotivo mensaje sin entrar en más detalles. Con más de un millón de seguidores tan solo en su cuenta oficial de Instagram, sin contar Twitter (donde suele publicar con cierta frecuencia), el conductor del noticiero de esta cadena televisiva provocó todo tipo de reacciones con esta publicación, pues no se distingue por ‘abrirse’ con los usuarios. Jorge Ramos celebró 35 años en el Noticiero Univisión Apenas a prinicipios del mes pasado, el periodista Jorge Ramos compartió que estaba de fiesta con motivo de sus primeros 35 años en el Noticiero Univisión, motivo por el cual no desaprovechó la oportunidad para darle esta buena noticia a todos sus seguidores. “Hoy cumplo 35 años en el Noticiero Univision. Son más de 7,000 noticieros desde el 3 de noviembre de 1986. Tengo el privilegio de hacer lo que más me gusta. Cuando dejé México a los 24 años para venir a Estados Unidos nunca me imaginé una carrera tan larga, tan libre y tan intensa. Gracias por vernos y por estar ahí”.

El periodista también sufrió por la muerte de Vicente Fernández A pesar de que estaba hospitalizado desde los primeros días de agosto tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos, la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, ocurrida el domingo 12 de diciembre, tomó por sorpresa a muchos, como a Jorge Ramos, quien no tuvo más que palabras de admiración para El Charro de Huentitán. “Más allá de las noticias, no quiero olvidar lo más importante. Los mexicanos perdimos a un grande. Pero su esposa y su familia perdieron a alguien cercanísimo, irremplazable, esencial. Mi pésame y todo mi respeto y solidaridad con ellos en estos momentos tan difíciles. Vicente Fernández”, escribió el periodista, quien también le dijo adiós a Teresa Rodríguez.

“Ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé”: Jorge Ramos “Con Teresa Rodríguez. Este fue su último noticiero hoy en Univision. Fue en 1982 la primera mujer en un noticiero nacional en EU. Es leyenda y pionera. Ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé hace 35 años. Hoy me tocó acompañarla a decir adiós (o más bien, hasta pronto)”. Así, sin entrar en más detalles del motivo de la salida de la también periodista, Jorge Ramos subió un par de imágenes con su colega, quien no tardó en responder: “Querido @jorgeramosnews, me dio muchísima emoción el haber compartido este noticiero contigo. Eres un verdadero amigo y gran colega. Siempre estaré agradecida a ti! Hasta pronto! Te quiero y respeto muchísimo”.

¿Qué pasará con Teresa Rodríguez? De acuerdo con información del portal de Univisión, la periodista Teresa Rodríguez se convertirá en la portavoz de una nueva iniciativa de la cadena de televisión que se enfocará en celebrar las contribuciones positivas de los hispanos en los Estados Unidos, aunque los detalles se darán a conocer en los primeros días del próximo año. Algunos seguidores de Jorge Ramos reaccionaron de diferentes maneras al mensaje de despedida que le dedicó a su colega: “¿Y tú para cuándo, Jorge? Ya es hora”, “La botaron”, “Pero por favor expliquen sí se retira o se va a otro lado de Univisión”, “Una comunista menos”, “Esas caras de falsedad me huele a que la corrieron del trabajo, aunque con mucha diplomacia”.

“Se cierra un círculo”. Teresa Rodríguez le da las gracias a Jorge Ramos Por su parte, la periodista Teresa Rodríguez usó sus redes sociales para responder el mensaje que le dedicó su amigo y colega Jorge Ramos: “Gracias mi querido @jorgeramosnews por invitarme a hacer el Noticiero Univisión contigo. Fue un honor y una noche llena de emociones. Se cierra un círculo. Recuerdo que fui yo quien te di la bienvenida cuando comenzamos el Noticiero SIN y ahora te toco a ti despedirte de mí… o más bien, darme un hasta pronto”. “Hemos estado juntos en las buenas y en las malas y eso no se olvida. Pronto empezaré una nueva etapa de mi carrera con Univisión. Gracias por recordarme que a pesar de tantos años de no hacer el noticiero, es como montar una bicicleta, jamás se te olvida. Ahora, a seguir pedaleando!”. ¿Despido injustificado?

Jorge Ramos revela su peor error en la vida en su 35 aniversario en Univisión En su reflexión sobre sus 35 años de trayectoria profesional, Jorge Ramos habló sobre el peor error que cometió en su larga carrera como periodista. Afirma que este empleo le ha dado tanto, pero también le ha quitado mucho tiempo de su vida, el cual le ha evitado hacer muchas cosas que él quería. “Este trabajo me ha dado tanto. Pero, también por él, he dejado de hacer muchas cosas. Me faltaron unos 20 años para haberme ido a vivir un rato a Tokio, a Bali, a Venecia, al Tibet y a la India. Tanto mundo y tan poco tiempo. Me faltó tiempo para regresar a vivir a la Ciudad de México, volver a los lugares donde crecí y recuperar un poquito de las amistades que dejé truncadas cuando me fui intempestivamente a los 24 años de edad”.

Les agradece a sus compañeras Varios compañeros se tomaron el tiempo para felicitar a Jorge Ramos, con quienes ha compartido cámara y que lo han apoyado en estos largos años de carrera en la televisión y su estancia en la cadena de habla hispana Univisión, siendo una de las más populares de los Estados Unidos. Incluso el mexicano les agradeció por medio de un tuit. “Hoy es un día para agradecer: a las 4 grandes periodistas con quienes he tenido el honor de hacer el Noticiero Univisión- @TereRodriguezTV Andrea Kutyas, @MariaESalinas e @iliacalderon. A Jaime Dávila que me dio esta oportunidad y a todos mis compañeros -mi familia- de Univisión”, se lee en el post.

Teresa Rodríguez felicita a Jorge Ramos Su compañera Teresa Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para enviar sus felicitaciones al periodista mexicano: “Hoy mi querido amigo y compañero de trabajo, @jorgeramosnews cumple 35 años como periodista en @uninoticias. Aquí comparto algunas fotos de aquellos comienzos de un ser humano que nació para ser periodista, talentoso, inquisitivo y generoso. Ha sido un gran amigo con un corazón de oro”. “Querido Jorge, no es fácil llegar a ser un periodista tan respetado, admirado, defensor de la verdad y no perder la humildad en el camino. Aplaudo tus logros, tu sensibilidad y cómo has luchado para defender a nuestra comunidad latina que muchas veces ha sido tratada injustamente. Eres esa voz para los que no tienen voz, esa inspiración para futuras generaciones de que todo es posible con trabajo y dedicación. Gracias por ser quien eres, jamás cambies”, finalizó la periodista, quien recientemente terminó su ciclo en Noticiero Univisión.

“Tengo el privilegio de trabajar, aprender y compartir el set con un extraordinario profesional” La reportera Ilia Calderón no dejó pasar el momento y mandó sus felicitaciones a su compañero y amigo Jorge Ramos: “Desde hace casi cuatro años tengo el privilegio de trabajar, aprender y compartir el set con un extraordinario profesional y ser humano que hoy cumple 35 años en el Noticiero Univisión. Que vengan muchos más @jorgeramosnews”. “Hace algunos años entrevisté a @jorgeramosnews para la revista @RollingStoneMX. Desde entonces, pude corroborar que detrás de ese periodista que pone a temblar a dictadores y corruptos, hay un caballero excepcional, dispuesto a alentar a las nuevas generaciones de este oficio”, dijo otro periodista.

María Elena Salinas le dedica emotivo mensaje a Jorge Ramos en su 35 aniversario Hubo otras celebridades como María Elena Salinas quien retuiteó el post de Jorge Ramos donde le agradece por todo: “Felicidades. Siempre bendito entre las mujeres”, se lee en la publicación en su cuenta de Twitter. Mientras que en Instagram publicó: “Felicidades Jorge por tus 35 años informando y empoderando a nuestra comunidad. Soy testigo que tus canas tienen nombre”. Por su parte, un internauta se le fue con todo al periodista mexicano en un post: “A este no le da vergüenza tener esos años viviendo de la desgracia de los indocumentados y unas cuantas desgracias más y todavía quiere más, pero nunca se le ha mirado ayudando a las personas más necesitadas con un peso, de perdida a los más pobres de México y de otras nacionalidades”.