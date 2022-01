Después de una corta ausencia, Chiqui Delgado regresa a la televisión

La actriz y conductora venezolana tendrá su propia sección en el programa Despierta América

Además, compartió cómo se encuentra su novio, el periodista Jorge Ramos, quien dio positivo a coronavirus ¿Qué estará pasando? Después de una corta ausencia, pues estuvo tanto en los Grammy Latinos como en el Teletón, la actriz y conductora venezolana Chiqui Delgado regresa a la televisión, ahora con su propia sección en el programa Despierta América, donde compartió cómo se encuentra su novio, el periodista Jorge Ramos, quien dio positivo a coronavirus. Recientemente, se dio a conocer que el conductor de Noticiero Univisión se había contagiado de esta terrible enfermedad mientras disfrutaba de sus vacaciones en Seychelles, África, a pesar de haber tomado todas las medidas necesarias. ¿Fue mala suerte para el periodista? “Hoy quiero que te pasen cosas bonitas”, ¿Chiqui Delgado le manda mensaje a Jorge Ramos? Aunque durante todo el tiempo que han mantenido su noviazgo han guardado absoluta discreción, con contadas menciones en redes sociales o en medios de comunicación, tal parece que Chiqui Delgado no se quedó con las ganas de mandarle un mensaje a su pareja, el periodista Jorge Ramos, a través de sus redes sociales. “Hoy quiero que te pasen cosas bonitas, feliz viernes”, escribió la también modelo, quien estuvo casada con el presentador Daniel Sarcos. Sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos: “Hermosa, como siempre”, “La cosa más bonita que me puede pasar es ver tu sonrisa y tu belleza”, “¿Cómo no fuiste Miss Universo?”.

Revelan que Chiqui Delgado regresaría a Despierta América “Mañana regresa @chiqui_delgado a @despiertamerica y estrena su propio segmento! ¡No se la pierdan!”, se puede leer en la publicación que compartió ayer este programa matutino en sus redes sociales y de inmediato los usuarios expresaron sus puntos de vista… “Pero su novio tiene Covid, ¿no andaban juntos?”, “Ella fue una mujer bella, ¿qué le pasó?”, “Para mí no aporta nada, hay que refrescar la televisión”, “Al ser la mujer de Ramos, pues tiene que estar en cualquier programa”, “Ya la van a desempolvar por fin. Ya estuvo de tanta vagancia. Jorge Ramos la mando a chambear”, “Siempre las mismas, ya aburren”.

El regreso ¿triunfal? de la novia de Jorge Ramos a la televisión Chiqui Delgado reapareció en la televisión en la emisión de hoy del programa Despierta América y así se expresó: “Estoy feliz de estar de vuelta por aquí ahora desde la casa, pero con un segmento que pretende traer buenas noticias dentro de toda esta ansiedad y todo este estrés que estamos viviendo”. “Lo que traemos hoy es muy interesante y es súper fácil de hacer porque solo requiere 5 minutos para poder relajarte, para poder traerte al momento presente y es una técnica de relajación, de poner los pies en la tierra e irnos tanto del pasado como del futuro y estar en el presente que es lo único que tenemos”.

Recuerda el primer día que llegó a Despierta América De buen humor, a pesar de que su pareja, el periodista Jorge Ramos, había dado positivo a coronavirus, la actriz y conductora venezolana Chiqui Delgado, antes de entrar de lleno con su nueva sección en Despierta América, recordó el primer día que llegó a este programa de Univisión: “Yo estaba asustadísima, y Karla (Martínez) como siempre me apoyó muchísimo, pero tengo gratos recuerdos de Despierta América, por ejemplo, de la escuela de Carlota (una de sus hijas) todo el equipo se fue conmigo a llorar por una ventanita mientras ella ni me miraba. Tengo recuerdos hermosos de los disfraces de Halloween, de las locuras de doña Meche, por cierto, que yo no le caía muy bien”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Cómo se encuentra Jorge Ramos tras dar positivo a coronavirus? Y cuando creía que no sería cuestionada por el estado de salud de su pareja, Jorge Ramos, Chiqui Delgado reveló lo siguiente: “Gracias a Dios, Jorge ya dio negativo y ya está camino de nuevo a Miami, así que hoy ya estaremos aquí recibiéndolo. Tuvo síntomas leves, nos dimos cuenta a tiempo para que él se pudiera aislar y el resto de la familia no se contagiara”. Sobre cómo fue que su novio se dio cuenta que tenía coronavirus, Chiqui compartió que comenzó a sentir tinnitus (zumbido en los oídos) y él nunca sufrió de eso. Después comenzó con un poco de congestión nasal y dijo que había algo raro, por lo que se hizo la prueba: “Afortunadamente, habíamos viajado a las vacaciones con unas pruebas caseras y gracias a eso fue que nos pudimos dar cuenta”, reveló la actriz y conductora venezolana (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jorge Ramos se contagió de coronavirus cuando estaba de vacaciones El periodista Jorge Ramos indicó este jueves que dio positivo a Covid-19 cuando se encontraba de vacaciones en las islas Seychelles, donde permanece aislado en un hotel desde hace días con síntomas leves de la enfermedad, pero con el ánimo alicaído. El periodista de la cadena Univision se encuentra en Mahe, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles, a donde viajó con toda la familia para disfrutar de unas vacaciones de fin de año. Pero al tercer día desde su llegada a este paradisíaco archipiélago se hizo una prueba de Covid-19 al empezar a sentirse mal. Tal y como el novio de Chiqui Delgado explica, lo peor está siendo permanecer alejado de su familia, que regresó ya a casa, y las incertidumbres que le genera estar “atrapado en el paraíso” y desconocer “cómo ni cuándo” va a poder retornar a Miami, donde reside el presentador de Noticiero Univisión.

“Hay tantas cosas que no dependen de mí”: Jorge Ramos “Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, explicó el propio periodista en un artículo publicado en la web de Univision. Jorge Ramos indicó que esta experiencia en las que iban a ser unas relajantes vacaciones ya le cambió y le va a “marcar mucho” en el futuro. Según la página digital sobre Covid-19 de la Universidad Johns Hopkins, en las islas Seychelles se han registrado en el último mes 2.591 positivos y 7 muertos, para un total desde el inicio de la pandemia de 26.255 casos y 134 fallecidos (Con información de Efe).