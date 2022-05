Fue durante la charla que mantuvo con Javier ‘El Chicharito’ Hernández que el periodista mexicano tuvo la oportunidad de conocer más a fondo sobre el talentoso goleador de la selección mexicana, pero en un particular fragmento de la entrevista fue que Jorge Ramos decidió abrir por completo su corazón.

Al momento en que mostraron uno de sus avances de la entrevista con el Chicharito, fue su compañera María Antonieta Collins quién preguntó a Jorge Ramos, "Qué sentiste de ver que lloraba por sus hijos?", por lo que el periodista mexicano no tardo en compartir su respuesta.

Jorge Ramos comparte el difícil momento que vivió como padre

“Primero no me lo esperaba, uno como entrevistador agradece esa honestidad. Lo que sí me doy cuenta es que se trata de alguien que se está constantemente cuestionándose a sí mismo, estudiándose a sí mismo y analizándose a sí mismo y que tuvo la valentía de hacerlo públicamente para nuestras cámaras”.

Posterior a eso, reveló el momento difícil que él pasó como padre, "No hay nada más difícil, porque a todos nos ha pasado, que cuando estás separado de tus hijos. A mí me tocó personalmente. Por muchos años Paola vivió en España y yo en Miami y me costaba. Lo que yo le estaba viendo a él, eso yo lo había vivido y es sumamente difícil", compartió Jorge Ramos.