¿Habrá problemas entre Chiqui Delgado y Jorge Ramos?

La modelo y conductora venezolana disfruta sus vacaciones sin la compañía de su pareja

“Ratitos felices, justo de eso se trata”, escribió en sus redes sociales ¿Se habrá molestado? Después de que la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, confesara que Jorge Ramos la había pretendido, y que incluso salieron, la modelo y conductora venezolana disfruta sus vacaciones sin la compañía de su pareja. No es la primera vez que hay rumores de problemas entre el reconocido periodista, quien hace unos cuántos días confrontó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Chiquinquirá Delgado, mejor conocida como Chiqui. ¿Qué estará pasando en realidad? “Ratitos felices, justo de eso se trata”, dice la novia de Jorge Ramos Con un espectcular vestido que resalta aún más su belleza, la modelo y conductora venezolana, quien está a unas cuantas semanas de cumplir 49 años de edad, ‘presumió’ sus vacaciones desde Madrid, España, con la siguiente frase: “Ratitos felices, justo de eso se trata”. Si algo llama la atención, y que no pasó desapercibido por los usuarios, es el hecho de que Chiqui Delgado apareciera, aunque no es la primera vez, sin la compañía de Jorge Ramos, pero eso no fue impedimento para que la llenaran de halagos.

“Extraño a la Chiqui de antes” Pero esta no sería la única imagen que Chiqui Delgado compartiría de sus vacaciones en Madrid, España, sin Jorge Ramos, ya que subió una fotografía en la que destaca en primer plano su rostro, por lo que no tardó en recibir piropos y algo más. Cuando nadie lo esperaba, mucho menos la oriunda de Maracaibo, Venezuela, un seguidor confesó que “extraña a la Chiqui de antes”. “Bella, mamacita, chula, mi diosa”, “Hermosa y elegante mujer”, “Qué dulzura de mujer, me encanta tu belleza”, expresaron algunos fans.

Desde la Puerta de Alcalá Cuando se pensaba que Jorge Ramos reaccionara a estas publicaciones con algún comentario, o por lo menos un like, la que sí lo hizo fue la también periodista María Antonieta Collins, quien se expresó así: “Volviste!!! Madrid te ama”. Cabe recordar que la primera esposa del periodista, y madre de su hija Paola, Gina Montaner, vive en este país, por lo que sería mucha coincidencia que ella y Chiqui Delgado coincidieran en las vacaciones de la modelo y conductora venezolana.

La novia de Jorge Ramos no iba sola Una sorpresa fue descubrir que Chiqui Delgado en realidad no estuvo sola durante sus vacaciones en Madrid, España, ya que iba acompañada de su hija Carlota Valentina Sarcos, fruto de su matrimonio con el conductor venezolano Daniel Sarcos. “Te amo, Carlota, niña de mis ojos”, escribió la pareja de Jorge Ramos, y ahora quienes reaccionaron a esta fotografía tomada en Las Cibeles, fueron la periodista Luz María Doria, la actriz Marielena Dávila y Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, entre otros.

“De vuelta a tu cielo” “Pero qué divino tenerte aca”, comentó el periodista Boris Izaguirre luego de ver la imagen que compartió Chiqui Delgado en sus redes sociales, levantando las sospechas de que podría haber problemas entre ella y su pareja, Jorge Ramos. “De vuelta a tu cielo, Madrid”, posteó la modelo y conductora venezolana, quien se dejó ver desde una terraza luciendo un vestido corto en color negro que resaltó aún más sus bien torneadas piernas. Agueda López, esposa del cantante Luis Fonsi, fue una de las personas que reaccionaron a esta imagen.

Pregunta a sus seguidores qué los motiva y qué los inspira Con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus fans, la modelo y conductora venezolana Chiqui Delgado compartió una fotografía que acompañó con un texto que puso a muchos a pensar, como si se tratara de una indirecta, ¿será para Jorge Ramos? “Aprender algo nuevo, fijarme nuevas metas, rodearme de personas que me inspiren, el afecto y tiempo de los que amo, creer sin ver, tener un sueño o muchos por cumplir, ese es mi combustible. ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira?”, escribió Chiqui Delgado.

Jorge Ramos ‘estuvo insistiendo’ en romance con la vocalista de Pandora, Isabel Lascurain ¿Qué pensará Chiqui Delgado del historial amoroso del famoso periodista? La venezolana siempre ha sido muy segura de su relación con Jorge Ramos, quien se muestra en todo momento muy hermético con su vida personal, pues vagamente comparte fotos y videos de momentos con su familia y novia. Isabel Lascurain, integrante de Pandora, acaba de pasar por una separación luego de una infidelidad de su esposo de varios años, por lo que no tuvo el menor reparo en callarse los pretendientes que tuvo en su época de oro durante los años 80 y 90 cuando el grupo estaba en su punto máximo de popularidad.

¿Le hicieron el feo a Jorge Ramos? Mientras hablaban de las suegras y más, las conductoras del programa de YouTube ‘AMO’, cuestionan a Isabel Lascurain de cómo era de jovencita con su vida amorosa, y fue en ese instante cuando la de Pandora no dudó en sacar el nombre de Jorge Ramos a la conversación, ante el impacto de las chicas de JNS. “Yo fui de mucho novio cuando era muy chavita, de adolescente, ahí en Progreso, uy, tuve novios cada temporada, cada verano, pero, mis novios, así novios novios formales… empiezo a cantar y fue la Pandora que nunca tuvo novio… Maite y Fernanda en su momento con novio, luego Maite y Liliana con novio, yo no… tuve muchísimos pretendientes pero, no soy muy de piel, tuve grandes personajes….”, comenzó diciendo la mexicana.

¿Qué pensará Chiqui Delgado? “Si yo te dijera los personajes que tuve… dijeras: ‘Isabel, pero cómo!'”, aseguró la vocalista de Pandora ante el impacto de las conductoras del show, quienes insistieron en que contara nombres y lo primero que dijo fue que ‘le hizo el fuchi’ al popular periodista Jorge Ramos, actual novio de Chiqui Delgado: “Jorge Ramos, ¿ubican a Jorge Ramos? Bueno, pues salimos muchísimo tiempo… nunca me gustó, lo admiraba, me fascinaba lo que hacía, me parecía increíble, pero no había piel, no había química, entonces chin, pues no…”, contó la integrante de Pandora dejando en claro que nunca le gustó el periodista.