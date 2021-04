Pero con lo que nadie contaba era con la respuesta del conductor español Borja Voces, quien se sinceró y dijo lo siguiente: “Así es, mi Chiqui Delgado, yo me quedo contigo”, junto a emojis de un corazón rojo, una carita mandando un beso y unas manos haciendo oración. ¿Se habrá dado cuenta Jorge Ramos?

“Quédate con quien te mire como Borja Voces, gracias por las risas compañero”, escribió la novia de Jorge Ramos, provocando todo tipo de reacciones entre sus seguidores, como el Chef Yisus , quien no tuvo reparo en decir que en esta imagen hay “Puro amor”.

¿Qué estará pasando? Luego que desde hace varias semanas se rumora que la relación entre Jorge Ramos y su novia Chiqui Delgado no está pasando por el mejor de los momentos, ahora la conductora y modelo venezolana comparte reveladora foto con el también conductor Borja Voces.

Y ahora, en que comparte reveladora foto junto a Borja Voces, los comentarios no tardaron en hacerse presentes, como la conductora y modelo Aleyda Ortiz, quien dijo que ambos formaban “tremendo dúo”, mientras que la periodista María Antonieta Collins confesó que le encantaban los dos.

El pasado 16 de marzo, el reconocido periodista Jorge Ramos cuimplió 63 años de vida, y por supuesto, las felicitaciones no se hicieron esperar, pero si algo llamó la atención de los usuarios es que Chiqui Delgado no lo hiciera de manera púbica.

“Te gustan los maduritos”

No faltó quien defendiera al periodista Jorge Ramos, aunque de una manera muy particular, después de ver la imagen que había subido Chiqui Delgado a sus redes sociales: “Chiqui, tú no eres mujer de muchachos, te gustan los maduritos”.

“Qué pareja!!! Me encantan”, “Qué bueno verlos juntos!!! Besos”, “Derretido por ti”, “Lindos, muy hermosos los dos”, “Lo mismo haría yo si la tengo de frente”, “Se ven preciosos”, “Mi amor, cosita deliciosa”, “Ay Dios, ¿y quién no miraría así?”, se puede leer en algunos comentarios.