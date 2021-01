Parece que la opinión del reconocido presentador de noticias de Univisión, no fue bien recibida por sus seguidores, algunos incluso han ‘pedido su cabeza’ en los recientes despidos de la televisora de habla hispana.

“Nunca aceptó su derrota electoral y que incitó una insurrección violenta”, agregó el periodista mexicano, quien además, incluyó una fotografía de la portada del periódico New York Times sobre el ‘impeachment’ contra Trump.

Otra usuaria no sólo arremetió contra Ramos sino contra todos los periodistas que según ella “se creen dueños de la verdad absoluta”, asegurando que le “dan pena”.

Las críticas no terminaron ahí, Ramos recibió comentarios como: “Parece marioneta”, “lloraras un día por tanto odio”, “resentido”, “propagandista”, “hombre que no vale la pena”.

Anuncian más despidos en Univisión y usuarios piden la ‘cabeza’ del periodista

Continúan los despidos en la cadena de Univisión, así lo informó a través de las redes sociales el periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani, donde sus seguidores piden que también corran a Jorge Ramos.

En la imagen compartida por Javier, varios internautas comentaron la publicación, en donde se puede observar que algunos piden la cabeza del periodista Ramos.

En los comentarios un usuarios dejo esta pregunta: “¿Jorge Ramos para cuando ?”, a lo que inmediatamente le respondieron otros internautas: “él tendrá contrato indefinido como muchos en ese canal.”, “Maria Celeste era intocable en Telemundo y mira como la despidieron”.

“Al que deben de soplar es al Jorge Ramos, no eso no lo sacan son unos cómplices de lo que está pasando desinformando al pueblo pero ya le llegará su hora”, dijo otra persona que no quiere al mexicano.

Algunos seguidores llamaron al periodista mexicano un sucio: “Que corran a Jorge Ramos, ese viejo sucio”.

Archivado como: Jorge Ramos Juicio Trump

Para ver videos de noticias como esta suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/MundoHispanico

Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video