Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asegura que pronto irá a la Casa Blanca

Al enterarse de esto, Jorge Ramos enfurece y manda contundente mensaje por redes sociales

El periodista le hace recordatorio a AMLO de Donald Trump

Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que pronto irá a la Casa Blanca, el periodista Jorge Ramos le manda contundente mensaje por redes sociales y le hace recordatorio de Donald Trump, presidente de EE.UU.

Apenas este martes, Donald Trump confirmó que espera recibir pronto en la Casa Blanca a AMLO, lo cual sería su primer encuentro bilateral.

Pero no pasó mucho tiempo para que el periodista Jorge Ramos diera su punto de vista a través de su cuenta oficial de Twitter.

“¿Por qué quiere López Obrador reunirse con el presidente más antimexicano y más antiinmigrante que ha tenido Estados Unidos en décadas? Eso es darle la espalda a millones de mexicanos en Estados Unidos y apoyar, en medio de la campaña electoral, a quien ha hecho comentarios racistas”.

Pero ese no sería el único mensaje que le dedicaría el periodista Jorge Ramos a AMLO, presidente de México, recordándole palabras que emitió el presidente de EE.UU., Donald Trump: “¿Ya se le olvidó a López Obrador que el 16 de junio del 2015 Trump dijo esto sobre los inmigrantes mexicanos: ‘Traen drogas. Traen el crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas’?”.

De inmediato, seguidores del periodista reaccionaron a este tuit, el cual provocó reacciones de todo tipo: “Jorge da pena con su propaganda”, “Ramos, a eso se le llama hacer política internacional. ¿Quién los entiende? Si no sale, ¿por qué no sale al exterior? ¿Por qué ir con Trump? Trump es un racista confeso, no lo oculta. Mientras Obama buena ‘ondita’ y fue quien más pisoteó a los mexicanos. Las aristas de la hipocresía”.

Por su parte, un internauta mandó un contundente mensaje: “No es que López Obrador quiera reunirse con Trump, es que debe hacerlo, tiene que ‘pagarle’ los muchos favores que le ha hecho; de lo contrario, lo haría enfurecer y quizás solo así nos enteraríamos de todas las concesiones inconfesables que el gobierno de México ha hecho a Estados Unidos”.

En otro tuit dedicado a AMLO, el periodista Jorge Ramos dijo: “Peña Nieto @epn fue duramente criticado por reunirse con Trump antes de las elecciones y ayudarle a su campaña presidencial. ¿Ahora va a hacer lo mismo @lopezobrador_? Fácil solución al conflicto: no se reuna con Trump antes de la elección del 3 de noviembre. ¿Cuál es la prisa?”.

“Solo hay una pequeña diferencia, hoy Donald Trump es presidente de nuestro principal socio comercial. Opinar por opinar, por eso los dejamos de seguir”, “Afortunadamente, no dependemos de tu irrelevante opinión”, “Apoyarlo, ¿qué más podría ser? Eso de ir hasta allá es en pago a favores de Trump a él. A los mexicanos nos conviene que gane @JoeBiden”, “Usted no dicte la agenda de nuestro gobierno”, se puede leer en más comentarios.

