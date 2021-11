Jorge Ramos celebra 35 años de periodismo en Univisión

Distintos reporteros y conductores felicitan a su colega

Algunos usuarios aprovecharon para criticar al hispano Jorge Ramos 35 años Univisión aniversario. La cadena hispana de Univisión se encuentra de fiesta, ya que el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos cumple este 3 de noviembre 35 años de periodismo. Por lo que se llevo las felicitaciones de sus compañeros que también han brillado en el mundo del periodismo, pero algo le sale mal en las redes sociales. Fue a través de su cuenta de Twitter donde el periodista hispano, recordó esta gran fecha acompañado de una reflexión sobre estos 25 años de trayectoria, que lo han llevado a ser una figura reconocida en los medios. “Hoy cumplo 35 años como conductor del Noticiero Univisión. Aquí algunas de las cosas que aprendí”, escribió en su tuit. Jorge Ramos celebra 35 años en Univisión En estas palabras que compartió Ramos en su perfil de red social se puede leer los momentos que pasó en sus inicios, en los cuales habla de las dificultades que ha pasado a lo largo de este tiempo: “Este trabajo me ha dado tanto. Pero, también por él, he dejado de hacer muchas cosas”, reveló el periodista en su post. Incluso recordó como fueron sus inicios como conductor donde se le dificultaba leer el teleprompter y de como recibió la ayuda de sus compañeras: “Como no sabía leer bien el teleprompter -es más difícil de los que parece-, la gran Teresa Rodríguez (con quien presentaba el noticiero en un principio) apuntaba con sus perfectas uñas rojas las líneas en mi guion para que no me perdiera”.

Jorge Ramos revela su peor error en la vida en su 35 aniversario en Univisión En esta reflexión sobre los 35 años de trayectoria, Jorge Ramos habla sobre el peor error de su vida que cometió en su larga carrera como periodista. Afirma que este empleo le ha dado tanto, pero también le ha quitado mucho tiempo de su vida, el cual le ha evitado hacer muchas cosas que él quería. “Este trabajo me ha dado tanto. Pero, también por él, he dejado de hacer muchas cosas. Me faltaron unos 20 años para haberme ido a vivir un rato a Tokio, a Bali, a Venecia, al Tibet y a la India. Tanto mundo y tan poco tiempo. Me faltó tiempo para regresar a vivir a la Ciudad de México, volver a los lugares donde crecí y recuperar un poquito de las amistades que dejé truncadas cuando me fui intempestivamente a los 24 años de edad”.

Jorge Ramos agradece a sus compañeras tras cumplir 35 años de carrera Varios compañeros se tomaron el tiempo para felicitar a su compañero con quienes ha compartido cámara y que lo han apoyado en estos largos años de carrera en la televisión y su estancia en la cadena de habla hispana, siendo una de las más populares de los Estados Unidos. Incluso el mexicano les agradeció por medio de un tuit. “Hoy es un día para agradecer: a las 4 grandes periodistas con quienes he tenido el honor de hacer el Noticiero Univisión- @TereRodriguezTV Andrea Kutyas, @MariaESalinas e @iliacalderon. A Jaime Dávila que me dio esta oportunidad y a todos mis compañeros -mi familia- de Univisión”, se lee en el post.

Tere Rodríguez manda sus felicitaciones a Jorge Ramos por su 35 aniversario en Univisión Su compañera Tere Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para enviar sus felicitaciones al periodista mexicano: “Hoy mi querido amigo y compañero de trabajo, @jorgeramosnews cumple 35 años como periodista en @uninoticias – Aquí comparto algunas fotos de aquellos comienzos de un ser humano que nació para ser periodista – talentoso, inquisitivo y generoso. Ha sido un gran amigo con un corazón de oro”. “Querido Jorge, no es fácil llegar a ser un periodista tan respetado, admirado, defensor de la verdad y no perder la humildad en el camino. Aplaudo tus logros, tu sensibilidad y como has luchado para defender a nuestra comunidad latina que muchas veces ha sido tratada injustamente. Eres esa voz para los que no tienen voz – esa inspiración para futuras generaciones de que todo es posible con trabajo y dedicación. Gracias por ser quien eres – jamás cambies”, finaliza.

“Tengo el privilegio de trabajar, aprender y compartir el set con un extraordinario profesional” La reportera Ilia Calderón no dejo pasar el momento y mando sus felicitaciones a su compañero y amigo: “Desde hace casi cuatro años tengo el privilegio de trabajar, aprender y compartir el set con un extraordinario profesional y ser humano que hoy cumple 35 años en el Noticiero Univisión. Que vengan muchos más @jorgeramosnews”. “Hace algunos años entrevisté a @jorgeramosnews para la revista @RollingStoneMX. Desde entonces pude corroborar que detrás de ese periodista que pone a temblar a dictadores y corruptos, hay un caballero excepcional, dispuesto a alentar a las nuevas generaciones de este oficio”, dijo otro periodista.

“Soy testigo que tus canas tienen nombre”, María Elena Salinas le dedica emotivo mensaje a Jorge Ramos en su 35 aniversario Hubo otras celebridades como María Elena Salinas quien Re tuiteó el post de Jorge Ramos donde le agradece por todo: “Felicidades. Siempre bendito entre las mujeres”, se lee en la publicación en su cuenta de Twitter. Mientras que en Instagram publicó: “Felicidades Jorge por tus 35 años informando y empoderando a nuestra comunidad. Soy testigo que tus canas tienen nombre”. Incluso un internautas mencionó las virtudes del periodista mexicano en un post: “A este no le da vergüenza tener esos años viviendo de la des gracia de los indocumentados y unas cuantas desgracias más y toda vía quiere más pero nunca se le admirado ayudando alas personas más necesitas con un peso de pérdida a los más pobres de México y de otras nacionalidades”. Archivado como: Jorge Ramos 35 años Univisión aniversario.

Atacan al mexicano tras cumplir 35 años en la cadena hispana Pero no todo fue felicitaciones, ya que también comentaron los haters quienes comentaron su opinión sobre el trabajo de Jorge Ramos: “Cuánta razón tenía Trump cuando te corrió de regreso a Univisión por ser uno de los que fomentan las fakenews,go back to Univisión”, dijo un internauta en su cuenta de Twitter. “Doble moral es lo que mejor le sale a Ramos, condena gobiernos, pero ni condena escritores con paraísos fiscales”, “Ya jubílese, no manche, ya ganó mucho dinero en un medio dónde literal hacerlo y actuar correctamente son mutuamente excluyentes”, “Deja lo apunto en la lista de cosas que me valen 3 kilos de longaniza”, “Pend… vendido eres un títere del productor de noticias quien es también títere de las elites. Eres basura idio… chambroso”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Jorge Ramos 35 años Univisión aniversario.

Pao Ramos se gana los aplausos con un increíble mensaje a su padre La familia no podría faltar en las felicitaciones, ya que a través de la cuenta de Instagram de Pao Ramos, la hija de Jorge Ramos envió un emotivo mensaje a su padre: “Hoy es el 35 aniversario de mi padre como copresentador @uninoticiasnoticiero nocturno. Crecí en esos estudios y lo vi convertirse lentamente en una de las voces más confiables de nuestra comunidad. Su historia siempre ha sido mucho más que “estar en la televisión”: se ha convertido en traductor para millones de personas”. “Él siempre nos enseñó a mi hermano y a mí que nuestra voz y nuestras palabras eran las armas más grandes que teníamos. “Así se puede ser más poderoso que un presidente”, decía. Hace tres años me dijo que había “finalmente encontrado mi voz”, y es quizás el mayor cumplido que podría desear de él”, agregó su hija. Archivado como: Jorge Ramos 35 años Univisión aniversario.