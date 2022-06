Lanzó advertencia a quienes fuman, pues podrían pasar por lo mismo…

Además de hacer su fuerte revelación, aprovechó para advertir a las personas que fuman, que podrían pasar lo mismo que el en unos años: “Todos los que fuman deberían de pensar y verse en estos espejos, que cuesta mucho trabajo, lo sé. Raúl Vale murió de esto, muchos amigos míos murieron de cáncer de pulmón y yo no hice caso, entonces me tocó”, contó a Matilde a través de su canal de YouTube.

Eso no lo es todo, el también director de teatro reveló otra serie de complicaciones con las que le ha tocado lidiar durante estos años. “Hace ocho años me dio cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y me quitaron completo el lóbulo y me quede nada más con cuatro lóbulos, uno aquí y tres acá” (dijo señalando sus pulmones). “que pasé me provocó diabetes, soy diabético también”, reveló. Archivado como: Jorge Ortiz de Pinedo problemas de salud (VIDEO AQUÍ)