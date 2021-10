Jorge Ortiz de Pinedo comparte tremenda revelación

El comediante mexicano confiesa que padece enfermedad que le dificulta respirar

"Me faltan dos pedazos de pulmón", expresó en entrevista "Yo fumé y casi me muero". En una entrevista que resurgió recientemente que le concedió a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, disponible en su canal de YouTube, el comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo compartió tremenda revelación: confiesa que padece enfermedad que le dificulta respirar, además de que le faltan dos pedazos de pulmón. En esta charla, el actor, quien es recordado por muchos por haber interpretado al personaje del Doctor Cándido Pérez, en el programa del mismo nombre, dijo que padece una afección por la cual se ve obligado a usar un concentrador de oxígeno, y por si fuera poco, no puede permanecer durante mucho tiempo en la Ciudad de México. Jorge Ortiz de Pinedo padece una 'peculiar' enfermedad pulmonar En una parte de esta entrevista, Jorge Ortiz de Pinedo, quien también es productor televisivo y teatral, le comentó a Mara Patricia Castañeda que padece una condición física "un tanto extraña". La enfermedad que tiene lleva por nombre Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o EPOC, por sus siglas. "Tengo EPOC por haber fumado 50 años de mi vida. No fumen, se los recomiendo de todo corazón. No hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten. Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero", comentó el comediante mexicano nacido un 26 de marzo de 1948, por lo que actualmente tiene 73 años de edad.

Jorge Ortiz de Pinedo tuvo ¡cáncer de pulmón! Y cuando nadie lo hubiera imaginado, Jorge Ortiz de Pinedo, hijo de Óscar Ortiz de Pinedo, estrella de la época de oro del cine mexicano, reveló que tuvo cáncer de pulmón en dos ocasiones, además de que en cada ocasión que visita la Ciudad de México (él radica en Acapulco, Guerrero), tiene que recurrir a un concentrado r de oxigeno. Aparte, en algo que tomó por sorpresa a la periodista Mara Patricia Castaleda, el comediante mexicano confesó que le faltan dos pedazos de pulmón que le quitaron hace tiempo, por lo que no es conveniente que esté en la Ciudad de México, la cual está a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. Personas con otro tipo de problemas respiratorios sufren por lo mismo.

El comediante cuenta con un ‘pulmón artificial’ Ya casi para terminar con esta tremenda revelación, Jorge Ortiz de Pinedo, quien interpreta al personaje de Plácido López, un contador que se está cansando de ser el único sustento de su familia, su esposa Renata y sus 2 hijos, en el programa Una familia de diez, comentó que únicamente puede estar de 3 a 4 horas al día sin el concentrador, pero depende de él cerca de 17 horas. “Esto me avienta oxigeno, entonces me ayuda a suplir el poco oxígeno que yo puedo respirar en la Ciudad de México”, dijo el actor, quien describe este aparato como un ‘pulmón artificial’. Sus médicos le han insistido en que no permanezca mucho tiempo en la Ciudad de México, donde vivió gran parte de su vida.

¿Cuál es la rutina de Jorge Ortiz de Pinedo tras ser diagnosticado con EPOC? Como se mencionó anteriormente, Jorge Ortiz de Pinedo, quien además de hacer comedia ha participado en un gran número de películas, tuvo que cambiar su residencia a las paradisiacas playas de Acapulco, Guerrero, para tener un mejor estilo de vida. Pero, ¿qué tanto ha cambiado su vida desde que fue diagnosticado con EPOC? “Vivo en Acapulco, entonces, lo que hago es venir a la Ciudad de México, grabo y me regreso los fines de semana. Viernes, sábado y domingo estoy en el puerto para que me favorezca el nivel del mar y para que mis pulmones se refresquen. Me vengo tempranito los lunes a trabajar, y así me la he pasado para poder respirar un poquito mejor”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Hoy partió mi compañera de aventuras teatrales, televisivas, cinematográficas y cabareteras”, compartió Jorge Ortiz de Pinedo Recordada por su personaje de la enfermera Paula en el programa Doctor Cándido Pérez, la actriz Lupe Vázquez falleció en los primeros días de este 2021 a consecuencia de cáncer, noticia que tomó por sorpresa a muchos, entre ellos al comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Hoy partió mi compañera de aventuras teatrales, televisivas, cinematográficas y cabareteras, la estupenda comediante, talentosa escritora y extraordinaria humorista Lupe Vázquez. ¡Tantas risas, alegría y buen humor compartidos! Mi más profunda admiración por mi comadre, compañera y mejor amiga. Para mis queridos Canek y Balam, mi solidaridad y apoyo. Que Dios la acoja en su seno”, escribió el comediante mexicano.

Jorge Ortiz de Pinedo tuvo que dirigir ‘a la distancia’ Debido a la deficiencia de oxigenación que padece y a que sólo tiene un pulmón, Jorge Ortiz de Pinedo se apoyó en la tecnología para dirigir desde la comodidad de su hogar en Acapulco al Dr. Cándido Pérez en Ciudad de México. El actor, director, escritor y productor de 73 años hace más de tres décadas encarnó al simpático doctor y que en su etapa 2021 interpretó Arath de la Torre, está aplicando el llamado “home office” con las escenas de la serie. “Estoy dirigiendo desde Acapulco porque como saben yo tengo problemas de respiración, además de las dos etapas de cáncer que he pasado en mi vida en las que me terminaron quitando un pulmón. Torpemente fumé toda mi vida, 40 y tantos años y eso me ocasionó un problema tremendo que se llama EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)”, señaló en entrevista telefónica desde su hogar.

El comediante mexicano asegura que solo va a la Ciudad de México cuando tiene que grabar Comentó que por su condición le resulta complicado vivir en la capital del país porque sus 2 mil 350 metros de altura le afectan y lo obligan a usar un concentrador de oxígeno. De lunes a jueves trabaja en foro dirigiendo Dr. Cándido Pérez, además graba los nuevos episodios de Una Familia de Diez que protagoniza, por lo que el fin de semana regresa a Acapulco para recuperar fuerzas. “A la Ciudad de México solamente voy cuando tengo que grabar, a ver a un doctor o por algún asunto de mi familia, todo lo demás lo hago desde mi nueva residencia que es a nivel del mar. Yo el lunes estoy en el foro grabando Una Familia…, me quito el tanque de oxígeno para grabar y me lo pongo cuando termino la escena”, contó.

A pesar de sus problemas de salud, mantenerse en activo es una bendición Para el comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo, a quien muchos humoristas le están agradecidos por haberles dado una oportunidad, es una bendición mantenerse activo a pesar de sus problemas de salud. Comentó que los médicos le dijeron que no es candidato a trasplante de pulmón para reponer el que le falta debido a su condición. “Lo que hago es cuidarme hasta donde puedo. Perpetuar lo más que pueda mis pulmones porque es una enfermedad degenerativa que no tiene remedio. Yo hago todo lo posible por durar por lo menos otra temporada de Dr. Cándido Pérez y otra temporada de Una Familia de Diez”, señaló (Con información de Agencia Reforma).

Se vienen muchas sorpresas para Una familia de diez Fueron muchos los obstáculos que sorteó Jorge Ortiz de Pinedo, junto a sus hijos Óscar y Pedro, para darle solidez a Una familia de diez: “Cuando lleguemos al programa 100 vamos a tener la presencia de nuestra madrina, la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, quien se incorporará a nuestras actividades artísticas, y va a estar aquí con nosotros”. Al final de esta sexta temporada, especificó Ortiz de Pinedo, serán un total de 115 programas y habrá dos especiales de temporada, uno de Navidad y uno de Año Nuevo: “El público nos los había pedido, nos preguntaba que por qué no los teníamos, y Televisa ya nos lo autorizó y sí se harán”, puntualizó el histrión(Con información de Agencia Reforma).