A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 se compartió el video que la revista publicó, en donde se informa que el cantante de 47 años y ex miembro de la banda “La Arrolladora” le estaba siendo infiel una vez más a su esposa, a pesar de que en el 2016 renovaron sus votos matrimoniales.

Tras esto, TVNotas afirmó que la supuesta mujer también le era infiel al cantante, algo que un presunto amigo cercano dijo que Jorge Medina no sabía: “Pero lo que el cantante no sabe es que su amante también le pone los cuernos”, se podía leer en una fotografía en donde aparecía Sarahí besando aparentemente a otro hombre.

Por si fuera poco, la revista TVNotas informó que Sarahí no era la única mujer con la que Jorge Medina tiene una relación extramatrimonial, ya que aseguran que tiene más, pero ella es la “amante de planta”: “El artista cuenta con varias mujeres con las que tiene que ver, pero a la que tiene de planta como amante es a Sarahí”.

“Lo que nos dijo también es que Sarahí negará todo, ya que ella tampoco quiere renunciar a la vida de lujos que le ha dado”, afirmó el amigo de Jorge Medina para la revista de TVNotas, asegurando que no solo tenía una amante, sino varias.

El video de TVNotas argumenta que el amigo del cantante Jorge Medina cree que la otra mujer, con la que presuntamente engaña a su esposa Mónica Sánchez, también anda con otros hombres: “El amigo nos dijo que aunque Jorge piensa ser el único en la vida de su amante, se equivoca, ya que ella no le es fiel debido a que sale con otros hombres”.

Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegar al video, en donde seguidores de @chicapicosa2 escribieron que la persona que perdonaba un engaño lo haría más veces, por lo que el cantante Jorge Medina no temía que su esposa se enterara que tiene a otra mujer, ya que ella nunca lo iba a dejar:

Inmediatamente después, el exvocalista de la Arrolladora Banda El Limón dijo que la transmisión en YouTube se cancelaba, aparte que pidió compartir esta noticia, pues él estaba en una emergencia familiar: “Todo está bien, pero pues no como uno quisiera. Para la familia, primero hay que estar primero que todo”.

“Hoy ya estoy menos asustado y ya me bañé. Voy a seguirle al hospital este día y pues sí, mañana nos vemos en Tuxpan, Jalisco, sin falta, el show debe continuar. Gracias a Dios por los doctores y enfermeras, por eso los aprecio tanto… todo va mejor”, comentó Jorge Medina.

“A mi no me impide cantar eso”

En apenas unos cuantos segundos, y de buen ánimo a pesar de su evidente cansancio, Jorge Medina dijo, en primer lugar, que no se fijaran en sus ojeras, Y que el evento que se llevará a cabo mañana en Jalisco sigue en pie y que varias personas de su equipo ya estaban en camino, al menos así lo comentó en ese momento.

“Independientemente de las cosas que pasan, que todo está más o menos bien, nos vemos mañana, a mí no me impide cantar eso, solamente que hoy es el lanzamiento del disco y me hubiera gustado hacer muchas cosas, pero uno pone y Dios dispone” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).