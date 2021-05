“Independientemente de las cosas que pasan, que todo está más o menos bien, nos vemos mañana, a mí no me impide cantar eso, solamente que hoy es el lanzamiento del disco y me hubiera gustado hacer muchas cosas, pero uno pone y Dios dispone” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“A mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de Covidiotas haciendo esas fiestas”, mencionó el artista al principio de su video. La razón por la cual Jorge estaba tan molesto, fue porque ellos no sienten empatía por el dolor de las demás personas, que él tiene familiares que trabajan en el sector salud y que sus padres enfermaron de coronavirus.

“Que me digan amargado, que me digan lo que quieran, pero para mí eso es una estu…, hay que ser muy pen… para llevar a muerte a tu familia, soy enemigo de eso. ¿Qué clase de pende… es?, sobre todo a la gente que les festejan, cada quien tiene su idea, pero si tú no has perdido a nadie, si no se te ha muerto nadie, y no sientes nada por eso, ¿qué chin… eres?, no te sirve de nada que cantes bien bonito si tienes un chícharo en la cabeza”, expresó Jorge Medina.