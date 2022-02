Asesinan a Jorge Camero en México, el sexto periodista en 2022

Jorge Camero era director del portal de noticias El Informativo y ex secretario particular del alcalde de Empalme

El periodista fue asesinado la noche de este jueves 24 de febrero en el interior de un gimnasio

El periodista Jorge Camero Zazueta fue baleado la noche del jueves 24 de febrero en una localidad del norte de México convirtiéndose en el sexto comunicador asesinado en el país en dos meses, que han sido considerados los más violentos para la prensa mexicana.

Camero, quien dirigía el portal de noticias “El Informativo”, recibió varios disparos con un arma de fuego cuando se encontraba dentro del gimnasio “Spartan”, ubicado en el bulevar Las Américas y calle Independencia, donde entrenaba el joven de 28 años, informó El Universal.

¿Cómo asesinaron a Jorge Camero?

La Fiscalía General estatal informó que el gimnasio se encontraba en la colonia Libertad del municipio Empalme, en el estado norteño de Sonora. En el lugar se recolectaron ocho casquillos de bala calibre 9 milímetros, informó la agencia de noticias The Associated Press. El director del portal de noticias de Guaymas y Empalme, recibió al menos tres impactos de bala; cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja ya no tenía signos vitales, según El Universal.

El periodista se había desempeñado hasta hace unos días como secretario particular del alcalde del municipio de Empalme, cargo que dejó para retomar su actividad en el portal de noticias, señalaron medios locales.