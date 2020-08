Jorge Bernal concede reveladora entrevista

El conductor rompe el silencio tras salida de La Veneno Sandoval

“Lamentablemente, nada es para siempre”, expresó

Por fin, después de varias semanas de la salida de La Veneno Sandoval de Suelta la sopa de Telemundo, su excompañero, el conductor Jorge Bernal, rompe el silencio.

En reveladora entrevista que concedió para Mamás Latinas, y que está disponible en su canal de YouTube, Jorge Bernal no se guardó nada sobre lo que siente tras la salida de La Veneno Sandoval.

Al preguntarle cómo se sentía en estos momentos de incertidumbre luego de los despidos que ha habido en Telemundo, como el de la propia Veneno Sandoval, Rashel Díaz y María Celeste, el conductor tomó como ejemplo un tema del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, que dice que “nada es para siempre”.

“Lamentablemente, nada es para siempre, pero también, afortunadamente, nada es para siempre. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente, todo esto estaba por esto que es la pandemia, que esto del coronavirus, que esto de la cuarentena. Señores, estamos literalmente buscando la solución y buscando la manera de encajar y poder lidiar con la situación”.

Jorge Bernal aseguró que, por suerte, se tiene salud y se tiene a la familia: “Hay millones de personas pasando por momentos muy difíciles a nivel personal y a nivel profesional también. Lamentablemente, está sucediendo esto a nuestro alrededor, a mí me afecta muchísimo ver que una compañera de repente ya no está a mi lado, me molesta, me afecta, me pone de repente preocupado”.

El conductor de Suelta la sopa compartió que esa preocupación, mientras le permita pensar más, le confirma que esa persona (refiriéndose a La Veneno Sandoval) va a estar bien porque él la conoce y porque sabe que esa persona es una mujer fuerte y que está dispuesta a hacer todo lo posible para seguir adelante y “va a caer parada”.

Pero eso no sería todo lo que dijo Jorge Bernal sobre La Veneno Sandoval, ¿quieres saber que más dijo? A continuación lo sabrás…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ