Jorge Aravena habla en exclusiva de Alicia Machado y Verónica Montes

El actor fue otro de los expulsados de la Casa de los Famosos

Jorge Aravena rompe el silencio de los sucedido en este Reality de Telemundo Jorge Aravena Casa de los Famosos. Basado en el fenómeno mundial 'Big Brother VIP', La Casa de los Famosos es una competencia tipo reality donde los televidentes serán testigos del dinamismo de convivencia entre 16 famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones. Conducida por Héctor Sandarti al lado de Jimena Gállego, La Casa de los Famosos cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturarán cada espacio de la estructura, las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiéndole a la audiencia descubrir la humanidad detrás de estos famosos. Dispuestos a cualquier cosa, darán todo por ganar el voto del público y llegar a ser el último sobreviviente en la casa que se coronará como el ganador de los $200.000 dólares. Jorge Aravena habla de su salida del reality show Grandes revelaciones se han dado después de que un integrante de La Casa de los Famosos es expulsado y cuenta la verdad sobre lo que sucede en este reality show. El actor peruano habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre lo sucedido y después de haber salido de este lugar. Jorge Aravena se convierte en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos, tras la votación del público que lo enfrentó y sobre toda la polémica que causaron Alicia Machado, Verónica Montes, Christian de la Campa y Cristina Eustace. El artista rompe el silencio sobre esta situación.

Jorge Aravena Casa de los Famosos: ¿Cómo te sentiste a tu salida? Sobre su expulsión de la Casa de los Famosos dijo: “Adentro de la casa si sentí todo, enojado, triste, muy contento de repente estaba como apartado de la gente, de repente me unía a ellos. Es una sensación muy rara y de repente también querer salir y saber que no puedes pasar esa puerta y no hay manera”. “Alejado de la familia nunca había estado tanto tiempo, si había muchas emociones encontradas que me jugaban sin darme cuenta, en cualquier momento estaba en patio y se me volaban los ojos en el cuarto. Entonces en todos lados hay cámaras y yo soy reservado con mis cosas, entonces sentirme vigilado 24 horas era algo que si sentía incómodo muchas veces”.

Jorge Aravena Casa de los Famosos: siempre has dicho a tus hijos que “no hagan trampa” “Eso yo la hacía con mis hijos cuando estaban chiquitos, porque estábamos jugando cualquier cosa y salía el más vivo y siempre le decía que no, si llegaba a ser regaño porque no quería hacerlo de una forma didáctica de que eso no se hace, que sepan que el papá se molesta si hacen eso”. “Ya que me veían molesto, decían que no lo vuelven hacer. Esa fue como mi estrategia, me funcionó porque afortunadamente mis hijos son honestos en todo hasta el momento. Nunca me gustó la trampa, yo creo que no es buena comenzando por ahí”.

Jorge Aravena Casa de los Famosos: ¿Te decepcionó como se comportaron tus compañeros? “Muchísimo por lo menos de Roberto estoy super decepcionado, de ver cosas ahí, de lo que está haciendo, lo que hizo. No solamente porque me lo hizo a mí. Está bien que sea un juego y que quieran ganar, todos entramos ahí también a divertirnos, pero es una competencia para ganarnos el premio final”. “Pero me encantaría tenerlo honestamente que ganarlo porque hice trampa. Siempre se habló de la mano de Dios, ósea que sentido tiene, para mí es trampa, si lo ganaron, pero de que forma. Yo creo que se le pierde valor a mi punto de vista y pues cada quien con su estilo”.

Jorge Aravena Casa de los Famosos: ¿Sientes decepción de Verónica (Montes)? te dijo que no tenía novio y después apareció “Decepción sí siento, pero yo creo que se está llevando el asunto mucho más allá, porque como seres humanos no la considero una mala persona. Sí considero que es una persona que hizo mal las cosas, pero todos hemos cometido errores y no por eso nos hace malas personas”. “Sí pagamos las consecuencias, pero no quiero pensar por lo poco que conocí de ella y lo que vi en sus ojos no es mala persona, creo que no fue el camino correcto para llegar a lo que ella quiere. Ella es muy ambiciosa cosa que me encantó de ella, quiere llegar lejos en su carrera, pero hay caminos y yo creo que se desvió poquito y no es nada del otro mundo. Si yo sabía que tenia novio no me meto en la relación”.

Jorge Aravena Casa de los Famosos: ¿Qué opinas de cómo se está comportando Alicia Machado? “Yo vea a Alicia en la final, es una persona muy honesta, de repente para mi estilo que digo las cosas directas, es respetable y hay que gente que le gusta otra que no. Es una mujer emprendedora desde que la conozco hace varios años y está luchando por lo mismo, por llegar a la final, por ganar el premio y está haciendo su estilo”. “Pero de como me parece a mí, pues creo que es ella, la conocemos desde hace mucho tiempo y no ha cambiado. Es parte del valor que se ve que es ella, hizo lo mismo otra entrevista anteriormente o en una producción hizo lo mismo. Entonces no está actuando o tratando de ser otra persona que no es”.

¿Qué opinas de Celia (Lora) y su estrategia? “Celia lo que tiene es colmillo, ya hecho varios realitys y sabe cómo manejarse sabe que es lo que le puede gustar al público. Me estoy dando cuenta que a este público no le está gustando lo que está haciendo, de repente para otro tipo de público si le funcionó. Ahorita se ha salvado porque la han salvado, si no ya estaría fuera desde hace mucho tiempo”. “Pero es su estilo, ya cada quien con su personalidad y como quiere llevar el juego. Si bien es un juego, pero tiene reglas y te hace ver a ti como eres realmente. Si ganaste con trampas, pero como quedaste, tenemos una carrera, una trayectoria, un público que nos están viendo, tu imagen como quedó por la forma en que ganaste”. Archivado como: Jorge Aravena Casa de los Famosos

¿Cómo viste a Gaby Spanic? “Por lo que sé es que no se quiere meter con nadie, se quiere llevar bien con todos, pero es algo que es muy complicado, no puedes estar bien con Dios y con el Diablo. Eso de que yo soy bueno y me la llevo bien con todos, no siempre hay alguien que simplemente no te cae”. “No necesariamente tienes que tener un pleito o un problema con esa persona, simplemente apartándote ya se siente que hay diferencias en ambos. Pero eso de venir de abrazar a uno y a otro, para mí es complicado, no creo que alguien llegue a querer tan rápido así”. Archivado como: Jorge Aravena Casa de los Famosos

¿Te vas un poco molesto? “No, decepcionado si, te aseguro que no me moleste con nadie. Yo sé que nunca Roberto y yo nunca vamos a ser amigos, es lo más seguro que con Gisella tampoco. Pero de repente con otros sí, con Uriel por ejemplo, es una persona honesta, tampoco estoy asegurándolo, confirmándolo es que compartí mucho con él allá, pero es lo que siento con él”. “Con Christian de la Campa lo conozco hace varios años y se me hace muy buena persona. Alicia y Gaby las conozco de hace muchos años y sé quien es quien también. Lo que se presentó allá y esa rivalidad, yo hablaba con una y con otra porque son mis amigas, mi intensión era que limaran las perezas y que estén contentas”. Archivado como: Jorge Aravena Casa de los Famosos