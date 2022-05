Hay nuevo campeón en el Abierto Mexicano de Golf

El español Jon Rahm conquista el México Open

Es su séptimo triunfo en el PGA Tour

Jon Rahm es el nuevo campeón del Mexico Open. El golfista español conquistó la tarde de este domingo el título de la edición número 62 del Abierto Mexicano de Golf, confirmando porqué es el número dos del mundo y principal favorito al coronarse, de acuerdo con información de Agencia Reforma.

El jugador de Barrika, España, embocó para par en el hoyo 18 y festejó cerrando el puño y levantando los brazos ante la ovación de cientos de personas que lo arroparon como si fuera local a lo largo de las cuatro rondas disputadas en el campo de Vidanta, en Nuevo Vallarta.

“Es todo un honor ser el primer campeón”: John Rahm

La última ronda resultó más peleada de lo esperado, pues Jon Rahm tuvo que aguantar la presión de los estadounidenses Brandon Wu y Tony Finau, quienes finalizaron apenas un golpe por detrás del campeón, quien firmo una tarjeta de 69 golpes (-2) para coronarse con un acumulado de 267 impactos (-17).

“Es todo un honor ser el primer campeón aquí en Vidanta, ha sido una semana inolvidable. Es un campo muy complicado, me he enfrentado grandes retos pero terminar con el trofeo es algo increíble. Solo puedo decir gracias México, pocos sitios hay en el mundo donde me sienta como en casa. Fuera de España no hay mejor público que el mexicano”, confesó el golfista español.