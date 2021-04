El reconocido experto en moda y belleza Jomari Goyso presenta Sin Rodeo, un podcast difícil de domar porque el factor sorpresa forma parte de su esencia.

A rienda suelta, Jomari tiene conversaciones con amigos y expertos sobre cómo superar obstáculos por el sendero de la vida.

Cada Semana Jomari y sus invitados te motivarán a pensar y ver la vida de una forma diferente. Jomari Goyso Sin Rodeo podcast difícil de domar. Jomari Goyso es un reconocido estilista y presentador de televisión nacido en La Rioja, al norte de España. Ha trabajado con celebridades de alto renombre como Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, Penélope Cruz, Salma Hayek, Morgan Freeman y Celine Dion. Sin embargo también ha tenido momentos de flaqueza al extrañar a su familia que vive lejos de EEUU. Goyso también ha sido estilista en pasarelas de alta costura, como la de Jhon Galiano para Dior. Actualmente es el experto en moda y belleza de Univision, la cadena de televisión número uno de habla Hispana en los Estados Unidos, ahora con su nuevo podcast dejó claro una cosa: “todavía no la voy a invitar (a Ana Bárbara), porque si no luego me acusan, que gracias a ella, utilizo su fama”, además se quejó que la Veneno Sandoval cuando fue a su casa dejó “purpurina” (brillantina) por toda la casa. Jomari Goyso habla de su podcast “Sin Rodeo” También es copresentador del programa Sal y Pimienta los domingos en horario estelar, autor del bestseller Desnudo, su autobiografía, y fundador de Lía by Jomari Goyso, una empresa dedicada a la belleza y a mejorar el estilo de vida, inspirada en sus raíces y el recuerdo de su abuela Rosalía. El conductor hispano de “Primer Impacto”, presenta Sin Rodeo, un podcast difícil de domar porque el factor sorpresa forma parte de su esencia. El experto en moda platica con amigos y expertos sobre como superar obstáculos por el sendero de la vida. Habla en exclusiva para Mundo Hispánico donde nos cuenta un poco mas de su podcast.

¿Cómo te sientes y cómo nació esta idea del podcast? Jomari Goyso Sin Rodeo “Bien, hace años que el mundo del podcast está funcionando, pero yo creo que para nuestra comunidad latina ya es más normal escuchar podcast, hace tiempo me dijeron de hacerlo, pero yo no lo sentía una prioridad, pero la pandemia cambió todo, y cambió cómo la gente se entretiene, la gente se ha conectado más al mundo del teléfono, y el podcast es algo muy digital”. “Cuando me lo propusieron, me lo dijeron a través de una amiga, me dijo ‘oye has un podcast conmigo’, Jacky Bracamontes, y le dije ok, al final ella no pudo hacerlo por cosas de trabajo, y terminé haciéndolo yo, pero así salió y el resto es historia”.

¿Siempre ha sido tu objetivo mostrar cómo superar los obstáculos de la vida? Jomari Goyso Sin Rodeo "Creo que mi intención no es tanto decirle a la gente qué hacer y no hacer, es como tener conversaciones con diferentes personas que pienso que son interesantes, y que la gente pueda escuchar diferentes opiniones y de esa manera todos crecemos". "No porque vayamos a cambiar nuestra forma de pensar, sino porque ves diferentes visiones de la vida y eso te ayuda a cambiar tu forma de pensar, el propósito de alguna manera es que a través de una conversación la gente pueda analizar y ver las cosas diferentes, no es tanto cómo decir a la gente que hacer".

¿Has tenido un conflicto que no se ha podido solucionar con algún famoso? Jomari Goyso Sin Rodeo "Realmente con personas de mi entorno sí, he tenido amistades que se han quedado en el camino porque tuvimos algún problema y esa amistad no era tan fuerte como para continuar, pero famosos no, en mis redes sociales comparto todas mis amistades famosas, cuando yo tengo amistades que no son conocidos yo no los pongo en las redes nunca". "Con personas públicas, el más público fue Ana Patricia y por eso hemos hablado muchas veces, con Ana Bárbara somos como hermanitos, todo es parte de un relajo, que a veces nos enfadamos, pero son enfados en familia, no creo que diría algo de Ana Bárbara que se enfadaría tanto como para dejarme de hablar, hemos tenido problemas, pero cosas que hago públicas no, todavía no la voy a invitar (a Ana Bárbara), porque si no luego me acusan, que gracias a ella, utilizo su fama".

¿A la Veneno Sandoval sí lograste refinarla como decías? Jomari Goyso Sin Rodeo "No sé si logré refinarla, pero mi casa estuvo con purpurina del vestido que trajo como 10 días, no es broma, porque hay vestidos como el que trajo ella, que está pegado en el vestido, entonces cualquier cosa que hagas por la casa, se queda pegada esa purpurina de plástico". "Yo creo que lo sorprendente de Carolina es que no sabían que éramos amigos, porque igual públicamente no habíamos puesto nada, eso fue la sorpresa, porque nunca lo habíamos hablado, nos llevamos bien desde hace mucho tiempo, y me parece una estrella, pero su forma de entretener tiene esa dualidad, ella juega con eso, para que la gente le diga que se ve corriente y otras al mismo tiempo la amen por eso, porque a ella no le importa el glamour, no tiene miedo a que la critiquen".

¿Ha valido la pena el sacrificio de no estar con tu familia? Jomari Goyso Sin Rodeo "La gente hace que la balanza se mantenga, si yo no recibiría el cariño de la gente, porque el trabajo es sacrificio, alguien me dijo que yo era muy privilegiado por el trabajo que tenía, pero yo he trabajado más del 90% de la gente al llegar aquí y parte de ese trabajo es todo ese sacrificio". "A veces digo 'merece la pena mi trabajo por cosas materiales', cuando realmente el amor de mi vida es mi sobrina y no estoy en su cumpleaños por casi 11 años, es una cosa muy delicada, pero yo se que la comunidad latina, hay mucha gente que sufre porque no ve a sus familiares desde hace muchos años, me parece un sacrificio muy fuerte".

¿Cómo te llegó la noticia de la muerte de Mirian (participante de Jomarilove), cómo lo tomaste? "Yo era usado para llegar a la gente de una manera, que era el Jomarilove o Primer Impacto, pero ha habido momentos que es muy difícil, ha pasado muchas veces con gente que he visitado que ha estado con una cosa grave y al mes me han llamado y se ha ido, he aprendido cuando me hablan de Mirian… que hicimos todo lo posible". "Cuando yo fui a casa de Mirian, yo recuerdo que les dije a mis productores, que teníamos que sacarle una sonrisa a Mirian, pero ella no quería que grabáramos, pero yo estoy preparado para eso, yo sabía que su situación era muy complicada, pero sé que le saqué una sonrisa, y ella estaba agradecida".