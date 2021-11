Tras someterse a intervención quirúrgica, Jomari Goyso sale del hospital

El fashionista español no reveló más detalles sobre este procedimiento médico

Se llegó a rumorar que se cambiaría de sexo “Es bastante grosero y arrogante”. Luego de que diera a conocer en sus redes sociales que se sometería a una intervención quirúrgica, de la cual no quiso dar más detalles, el fashionista español Jomari Goyso sale del hospital y comparte un mensaje con sus seguidores. “Siempre en manos de Dios. Y con fe de que el me lleva hacia los caminos correctos! Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y sobre todo inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años, pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy! Que nadie se preocupe! Estoy en las mejores manos”, escribió el conductor de Sal y pimienta, por lo que los usuarios se hicieron diferentes teorías. Jomari Goyso, ¿cambió de sexo? Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like que los internautas se dejaron ir con todo hacia Jomari Goyso: “Yo no comulgo con su actitud, así que me da igual, muy su trabajo, pero es bastante grosero y arrogante, se cree la sal del mundo”, “Él se ha buscado que digan todo lo que digan por que lo que debió publicar fue que se hará o no publicar nada, total ¿a quien le importa?”. “Perdón la ignorancia, ¿quién es él y qué compone para la sociedad?”, “Se va a retirar los biopolímeros de los glúteos”, “¿Te vas a hacer la jarocha o qué ped…?”, “¿Quién es él o ella?”, “Un cambio de sexo con su rostro tan masculino, todo el qué se ha hecho ese cambio de sexo se ha arrepentido, no es para nada fácil”, se puede leer en más comentarios.

Con algunos de sus amigos famosos Algo que distingue a Jomari Goyso, de quien menos se hubiera esperado que fuera a dar al hospital, es por su amistad con varias personalidades de la farándula. En esta ocasión, con motivo del Día de Acción de Gracias, festejó junto a Ana Bárbara, Jacky Bracamontes, Francisca, Pamela Silva y Adal Ramones, entre otros. “¿Que habré hecho en otras vidas que en está Diosito me regaló tanta familia de vida? Aparte de la de sangre, que hacen que todo tenga un significado lleno de luz!! Aquí una pequeña muestra de muchos momentos mágicos que casi nunca son publicados, pero son los que llenan mi corazón y sacan mis mas grandes sonrisas!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jomari Goyso y su ¿indirecta para Así se baila? Conocido por emitir sus opiniones sin filtro alguno, Jomari Goyso le dedicó otro mensaje a todas las personas que colaboraron de diferentes maneras en Nuestra Belleza Latina, pero sí algo llamó la atención fue lo que podría describirse como una indirecta a su competencia, el programa Así se baila de Telemundo. “Cierro con una sonrisa esta etapa de #nuestrabellezalatina A todos mis jefes y equipo de producción de #nuestrabellezalatina que tuvieron algo que ver con la decisión de ponerme ahí, gracias por el reto, ya me conocen bien, de todo quiero aprender y reinventarme! Existía el miedo de ‘mucho jomari’ (NBL y #salypimienta), ‘la gente se va a cansar’, pero gracias por la confianza, al menos en rating nadie pudo con nosotros!”.

El conductor de Sal y pimienta comparte emotivo mensaje en sus redes sociales Jomari Goyso se desempeñó hasta hace apenas unos días como juez de Nuestra Belleza Latina, programa que lo ha ‘marcado’ y que lo motivó a compartir un emotivo mensaje de despedida: “Me quedo con el corazón lleno de agradecimiento! Mi experiencia como juez en NBL siempre ha tenido un sabor dulce y amargo, este año fue impresionante, sorprendente, genuino!”. Y para quien tuvo palabras de agradecimiento y algo más fue para el conductor mexicano Adal Ramones: “Cada discusión fue un debate familiar que disfruté! Tus conocimientos son ilimitados, al igual que tu talento! Admiro de ti tu dedicación a tus hijos y familia, algo que pude observar de primera mano! Os voy a extrañar, pero sé que el camino nos va a cruzar mil veces más”.

Jomari Goyso y su ‘parecido’ con Bad Bunny Al ser un experto en moda, usuarios de redes sociales esperan que en todo momento el fashionista español Jomari Goyso luzca las últimas tendencias, y aunque la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, logra su objetivo, la realidad es que las críticas vienen por el más insignificante motivo. Fue en la final de Nuestra Belleza Latina donde el español fue criticado por usar una chamarra con la que lo compararon con “Michelín”, algo que tomó con muy buen humor, pero lo que sorprendió a muchos es que el cantante puertorriqueño Bad Bunny lució un atuendo similar en los American Music Awards (Archivado como: Jomari Goyso sale del hospital tras someterse a intervención quirúrgica).

Jomari Goyso sigue sin entrar en detalles respecto a su intervención quirúrgica Horas después de que diera a conocer que se sometería a una intervención quirúrgica, por lo que se rumoró que se cambiaría de sexo, el fashionista español compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde sigue sin revelar que fue exactamente lo que pasó: “Gracias Diosito por protegerme”. “Gracias a todos por sus mensajes. Me siento muy bendecido. El médico me dijo: ‘todo salió mejor de lo esperado’, ahora solo es la recuperación, que es sencilla. Es una historia larga de contar, pero feliz de ya dejarla atrás. Gracias por sus oraciones. Como me decía mi abuela: ‘¿salió el sol mi capitán?’. Sí, salió el sol, abuela”, expresó Jomari Goyso.

¿Se animará a decir la verdad y desmentir rumores? Inmediatamente después de haber compartido este mensaje, el conductor de Sal y pimienta subió un video de apenas unos cuantos segundos donde se le ve de muy buen semblante: “Muy agradecido por todos su mensajes y oraciones, me siento tranquilo. Ya comencé el post-operación. Feliz domingo”. Por lo pronto, habrá que esperar a que Jomari Goyso se anime a decir que fue exactamente lo que pasó para que tuviera que someterse a una intervención quirúrgica. En este video, solamente miró a la cámara y se tocó la cara en repetidas ocasiones. ¿Algún día dirá la verdad?

Mamá de Francisca Lachapel se sincera con Jomari Goyso A través de una entrevista con Jomari Goyso, la señora Divina, como se llama la madre de la conductora de Despierta América, se sinceró sobre la vida después de que su hija se viniera a los EEUU para cumplir su sueño. En una impactante y reveladora conversación para el podcast de Sin Rodeo de Jomari Goyso, la mamá de Francisca Lachapel dijo sí era cierto que su hija se ‘olvidó’ de ella y que económicamente atraviesa una complicada situación ante la precariedad de República Dominicana, de donde es originaria y vive actualmente. Según reportó la revista People en español, Jomari Goyso no se guardó en cuestionarle nada a la señora Divina, madre de Francisca Lachapel, quien recientemente apoyó a su hija en convertirse por primera vez en mamá, por lo que aprovechó para sacarle ‘la verdad’ sobre su vida y la de la conductora.

Mamá de Francisca Lachapel llora conmovida por problemas económicos Desde que Francisca Lachapel llegó a Estados Unidos, nunca ha dejado de apoyar a su mamá, quien reside en República Dominicana y quien la visita cuando tiene oportunidad, como en días recientes al convertirse en mamá y estar con ella en el alumbramiento y la bienvenida del bebé Gennaro. Jomari Goyso le preguntó sobre su situación laboral y ella comentó: “Tengo 27 años en educación y todavía me pone triste que no tengo nada por educación sino por lo que ella (Francisca) me da”, expresó la señora Divina al borde de las lágrimas, asegurando la situación difícil que atraviesa su país.

Se confiesa con Jomari Goyso Conmovida por no tener trabajo suficiente de lo que desea, el ramo de la educación, expresó a Jomari Goyso: “Me pongo así (llorando) porque me da pena a veces porque es verdad… 27 años trabajando y no tengo, la que me da es ella, lo que tengo allá es como para cubrir lo básico”, mencionó la señora Divina, que si bien no está desempleada, lo que gana no le alcanza como debería. La revelación de esta entrevista a Jomari Goyso es que la mamá de Francisca Lachapel dice lo buena hija que la conductora recién convertida en mamá es, pues nunca ha dejado de enviarle dinero: “Ella está ahí, me recuerdo que le decía: ‘Yo aquí encuentro lo que sea, estáte tranquila'”, mencionó (Archivado como: Jomari Goyso sale del hospital tras someterse a intervención quirúrgica).