Cuando nadie lo esperaba, Jomari Goyso hace importante anuncio

Tras su repentina salida del programa, el fashionista español regresa a Despierta América

¿Qué función realizará en esta ocasión? Vaya sorpresa se llevaron los seguidores del programa Despierta América de Univisión, pues cuando nadie lo esperaba, el conductor y fashionista español Jomari Goyso hizo un importante anuncio: tras su repentina salida hace apenas unas semanas, regresa a este popular show matutino. De acuerdo con información de la revista Hola, el experto en moda y belleza, en una plática que tuvo con el periodista Tony Dandrades, dio a entender que no estaba en sus manos volver a la sección Sin rollo, de donde sin previo aviso dejó de aparecer: “No está en mi poder, Tony, yo no me fui de Despierta América. Fue una decisión de arriba, como dicen en la televisión”, expresó en esa ocasión. ¿Qué hará ahora Jomari Goyso en Despierta América? En un video de poco más de dos minutos, el cual está disponible en las redes sociales del programa Despierta América de Univisión, se puede ver en primer lugar a uno de sus conductores, Alan Tacher, invitar a sus compañeros para que estén atentos a lo que estaba a punto de decir. “Tenemos, en este momento que está Jomari Goyso aquí, un gran anuncio en Despierta América: que por fin sale…”, dijo Alan Tacher, quien segundos antes fue interrumpido por el fashionista español, que dijo a manera de broma que se casaba. ¿Será que esto pasará más adelante?

“Jomari Goyso se une al equipo de Despierta América” Siguiendo con la broma, Alan Tacher dijo que Jomari Goyso se casará el próximo 3 de marzo, para luego decir que un día después, el viernes 4 de marzo, “se une al equipo de Despierta América”. De inmediato, las felicitaciones se hicieron presentes, entre ellos de Raúl González, Francisca y el Chef Yisus. “Hoy empezamos, muchas gracias, emocionado, nunca esperé estar en Despierta América, así que es el mejor regalo de la vida”, expresó el experto en moda y belleza, quien señaló a Francisca para decirle que “ésta me va a terminar odiando, pero bueno, ¿qué importa?”, lo cual arrancó las carcajadas de sus nuevos compañeros.

“Yo trato bien a todo el mundo” Luego de que Raúl González le ‘reclamara’ al fashionista español que ahora tendrá que poner mayor atención en su vestimenta, a lo que Chef Yisus agregó que también todos lo tendrán qué hacer, al igual que cuidar su cutis y el corte de cabello, Jomari Goyso aseguró que él trata bien a todo el mundo. “¿Pero por qué tengo esa reputación? Me la he ganado. Millones de gracias, siempre he estado en Despierta América. Yo lo he dicho, se lo dije a Luzma (Doria) en una entrevista que me hizo Karla (Martínez), cambió mucho mi historia porque fue la primera vez que yo lloré algo que no podía hablar y Karla se acuerda perfectamente y creo que eso abrió una plataforma. La gente, yo lo digo, siempre me hubiera odiado si no hubiera contado ese lado de mi vida porque te ven como el crítico que moda que crítica”, expresó.

“Nunca me imaginé estar aquí”, reconoce Jomari Goyso Antes de terminar con su mensaje, Jomari Goyso reconoció que en Despierta América ha tenido grandes momentos de su vida, pero que nunca se imaginó estar en el programa: “No es por nada, pero no imaginé, así que cuando mis jefes me dijeron sobre la posibilidad de estar aquí dije que claro, siento que es un regalo, siento que Dios me lleva hacia ahí e intentaré ser mi mejor versión”. Aunque la mayoría de los usuarios se desvivieron en felicitaciones por la llegada del experto en moda y belleza a este show matutino, hubo quienes no compartieron esta decisión: “Uno más… pongan mejor contenido, más diversión… no llenen el lugar de conductores”. Alguien más preguntó lo siguiente: “¿Seré yo en chisme o Karla como que no se vio muy contenta? Ni se saludaron” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Agradecido por esta nueva etapa de mi carrera” No pasó mucho tiempo para que el fashionista español hiciera oficial su llegada a Despierta América al compartir en sus redes sociales el mismo video que subió el programa en su cuenta oficial de Instagram: “Gracias, gracias, agradecidos por esta nueva etapa de mi carrera. Gracias a todos, al equipo de Despierta América por hacer de su casa también mi casa. Gracias Luz María Doria por esta oportunidad”. Varias personalidades de la farándula le desearon lo mejor a Jomari Goyso, entre ellos La Veneno Sandoval, exconductora del programa Suelta la sopa, las cantantes mexicanas Ana Bárbara, Majo Aguilar y Mariana Seoane, así como su nueva compañera, y amiga, Francisca.

Lo que no sabías de Jomari Goyso A los 16 años de edad, Jomari Goyso comenzó su carrera artística cuando conoció a la cantante mexicana Alaska, quien lo eligió como su peluquero y maquillador personal, para luego convertirse en bailarín de su grupo. Cinco años después, participó como crítico de moda para la cadena de televisión CNN. Algunas de las personalidades con las que ha trabajado son Naomi Campbell, Penélope Cruz, Salma Hayek, Paz Vega, Kate del Castillo y Kim Kardashian. Su incursión en la televisión no fue nada fácil, pero el público tuvo mucho qué ver para que esto sucediera.

“Siempre he confiado en el destino” ““Siempre he confiado en el destino. Nunca llegan las cosas como me las imaginé, pero llegan de alguna forma diferente y me llevan a donde pensé que iba a llegar”, expresó en alguna ocasión Jomari Goyso, quien regresa al programa Despierta América tras su salida repentina. “A mi papá no le gustaba mi voz, desde muy chiquitín me lo decía. Con los años y terapia y hablar con mi padre, he entendido que a su manera, mi padre siempre quiso hacerme fuerte, porque él pensó que mi sensibilidad, que mi diferencia era una debilidad o un error. A mí mi padre siempre me exigió tres veces más que a mi hermano”, dijo en reveladora entrevista